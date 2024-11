Andrea Petro, la hija del Presidente, ya había elogiado a Uribe en una entrevista con SEMANA: “Es un hombre muy inteligente, eso no se lo vamos a quitar”

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, es franca, directa y sin filtros. Este fin de semana se volvió noticia porque en el programa Los Informantes , del Canal Caracol, no ahorró elogios al referirse al expresidente Álvaro Uribe, el principal contradictor político de su padre.

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente . Es un líder de verdad. Hay personas que nacen, es que los líderes... eso no se aprende, nacen con eso. Él es un líder”, dijo Andrea Petro.

Andrea Petro, quien tiene 33 años, dos hijas y es separada, también dijo en el programa de televisión que ella consideraba que tanto la ideología de izquierda, como la de derecha, tienen cosas que son buenas. En tal sentido, evitó tomar partido con alguna de estas. “Entre la izquierda y extrema derecha no hay ni mierda”, destacó.

El expresidente Uribe no fue inferior a las palabras de la hija del presidente.

“Debo agradecer las generosas palabras de Andrea Petro. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal”, escribió el líder del Centro Democrático en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que una de las hijas mayores de Petro, habla en favor de Uribe.

“Muy silencioso, muy callado. Sinceramente, lo veo en una posición de análisis y observación. Él es un hombre muy inteligente, eso no se lo vamos a quitar. Es prudente, está analizando en qué momento va a aparecer o quizás no. Él no va a comentar cualquier cosa como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o Paloma Valencia; es estratégico”, respondió.