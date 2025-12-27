Andrés Felipe Arias le responde a Petro por revaluación del peso colombiano: “Un boom de exportaciones de clorhidrato de cocaína”

Hace algunas horas, el presidente Gustavo Petro tuvo una serie de cruce de trinos con el exministro Andrés Felipe Arias, quien fue ministro de Agricultura en el pasado y enfrentó graves líos con la justicia por cuenta del caso de Agro Ingreso Seguro. Ahora, en su rol de inversor, el exministro se refirió a la reciente revaluación del peso colombiano, que desató una serie de trinos entre el presidente Petro y él.

Arias inició la conversación asegurando que el dólar va a romper la barrera de los $3.700, lo que significa que se está revaluando la moneda local frente a la divisa extranjera. Esto lo llevó a hacerse la siguiente pregunta:

“¿En qué país decretan una emergencia ec. x riesgos de default y la moneda se aprecia? Solo en uno con un boom ilícito de exportación de clorhidrato de cocaína. Se tenía que decir", comentó.

Andrés Felipe Arias aseguró que hay un boom de exportación de cocaína. Foto: Daniel Reina

Ante esta afirmación el presidente Gustavo Petro le respondió asegurando que un país se revalúa por razones especulativas, cuando su tasa de interés es muy alta y los países de dónde fluye el capital volátil, las bajan.

Aseguró además que el pidió al Banco de la República bajar las tasas si no quería una especulación peligrosa. Sin embargo, el emisor hizo lo contrario.

“Tomaré medidas para que no se aumente el déficit de la balanza comercial. Ecopetrol en problemas por depender del petróleo y sus exportaciones”, agregó.

Finalmente, frente al mercado de la cocaína, el mandatario aseguró que el valor de la hoja de coca se ha desplomado y que el dinero en dólares de la cocaína se queda en México, EEUU, Europa y el Medio Oriente.

Han aumentado las incautaciones. Foto: AFP

Arias le respondió a Petro con varios datos del mercado de la coca en Colombia

Luego del trino del mandatario, Arias le dio varias respuestas frente a las afirmaciones del mandatario. En primer lugar aseguró que Colombia enfrenta un problema de Enfermedad Holandesa por el boom de exportaciones de clorhidrato de cocaína. Aseguró que los últimos datos de la ONU indican que la producción nacional de cocaína superará las 3.200 toneladas en 2025.

“Aun descontando las incautaciones, que suelen rondar el 30%, el volumen que ha de llegar efectivamente a los mercados internacionales es de 2.240 toneladas“, agregó.

Aseguró además que las incautaciones han aumentado, pero no por que la fuerza pública sea más eficiente, sino porque “los narcos producen muchísimo más”.

“2.240 toneladas equivalen a USD $17.920 millones: casi 20% más que las exportaciones de petróleo (USD $15.024 millones en 2024), 4,5 veces lo que exporta Colombia en café (USD $3.622 millones). Estamos hablando de COP $72 billones en exportaciones de este ‘commodity’: más de lo que recibe la Fuerza Pública en presupuesto anual”, agregó.

Los cultivos de Coca han crecido en Colombia. Foto: Presidencia / SEMANA

Respecto a la revaluación del dólar, Arias indicó que aunque es cierto que un país también revalúa por razones especulativas y que en Colombia hay carry trade, esto no es la causa original de la apreciación del COP. Es uno de sus efectos que, además, agudizan la situación.