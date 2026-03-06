Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

SEMANA: ¿Cuál es el motivo por el que quiere llegar al Congreso?

Andrés Vásquez: Tengo muchos años de experiencia en lo público. Fui edil a los 18 años. Además, he estado en el servicio público toda mi vida. Conozco muy bien la estructura del funcionamiento del Estado colombiano, qué se puede hacer y, sobretodo, qué no se puede hacer. Nosotros tenemos una campaña de propuestas, una campaña fundamentada en alternativas para los bogotanos, para que Bogotá empiece a hablar de los temas que realmente les duelen a los bogotanos.

SEMANA: ¿Cuáles son esos temas?

A.V.: En seguridad, dos temas fundamentales. El primero, necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles, porque desde las cárceles se está coordinando el delito en toda la ciudad. Queremos elevar a bienes de protección especial los bienes que más le roban a los bogotanos: los celulares, las bicicletas, los contadores de servicios públicos, las acometidas eléctricas, los accesorios de los vehículos, etcétera, para que a los ladrones no los cojan por la mañana, los suelten por la tarde.

También tenemos un tema que tiene que ver con una ley de educación digital, para que el celular deje de ser un instrumento para perder el tiempo y se convierta en una herramienta para obtener recursos. Nosotros tenemos un portafolio bastante grande de propuestas.

Otra tiene que ver con una ley de centro. Las ciudades más importantes del mundo tienen un apetito enorme por el centro. En Bogotá pasa todo lo contrario, el centro es sucio, es feo, está lleno de habitantes de calle. Hay un problema ahí monumental y pues la idea es generar una ley que permita que los inversionistas quieran invertir en el centro y que logremos con ello que la gente quiera vivir en el centro, porque tenemos un convencimiento de que si recuperamos el centro, recuperamos a Bogotá.

Esa clase de temas son los que estamos proponiendo a Bogotá. Todos tienen algo que es maravilloso, y es que tienen proyectos de ley ya escritos. No es un tema simplemente hablar por hablar.

SEMANA: ¿Cuántos articulados tiene ya escritos, candidato?

A.V.: Dieciséis, pero hemos hecho un esfuerzo grande por nueve, porque somos el 109 de la lista de Juan Carlos Pinzón, que se llama Ciudadanos Renovemos.

SEMANA: Candidato, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad de Bogotá? ¿Está en manos de la Alcaldía, el Gobierno nacional, la Policía? ¿Cuál es el actor que está fallando?

A.V.: Ahí hay una responsabilidad tripartita y, obviamente, el Gobierno nacional pues tiene mucho que ver porque el comandante de las Fuerzas Militares y del aparato de seguridad del Estado es el presidente de la República. Sin embargo, en Bogotá, tampoco se están haciendo las cosas que se necesitan.

La responsabilidad tripartita digo también porque tiene que ver mucho con la ciudadanía. La ciudadanía tampoco está, digamos, articulada con la fuerza pública para enfrentar los desafíos que hay en seguridad en Bogotá.

SEMANA: ¿Cómo cree que le irá este domingo a las listas que armó Juan Carlos Pinzón al Legislativo?

A.V.: Ese esfuerzo es supremamente grande. Ahí hay 18 personas que no son políticos, no hay un solo político ahí. Todos son ciudadanos que quieren hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes y la promesa de valor es precisamente esa. Gente nueva, gente diferente. ¿Qué creo alrededor de lo que va a pasar con esa lista? Creo que va a elegir, en el peor de los casos, uno de la lista, espero que sea yo, por supuesto, pero hay gente muy buena en esa lista. Creo que en Bogotá va a ganar Pinzón. No tengo ni idea qué va a pasar en el resto del país, pero en Bogotá se siente con mucha fuerza la candidatura de Juan Carlos.

SEMANA: ¿Por qué considera que Pinzón es la respuesta a esa consulta por Colombia?

A.V.: Pinzón reúne tres características que no tiene ningún otro candidato, ninguno; hay otros candidatos que las reúnen de manera parcial, pero no las reúnen las tres. La primera de ellas es la formación extraordinaria, Juan Carlos es profesor de Princeton, y para ser profesor de una universidad de primer nivel se necesita realmente tener una hoja de vida impoluta y obviamente una formación profesional. Lo segundo, Juan Carlos tiene una trayectoria en lo público que es absolutamente transparente; no hay un solo escándalo y él fue el ejecutor del presupuesto más grande del país cuando fue ministro de Defensa, en su momento cuando él fue ministro, el Ministerio que más ejecutaba recursos era precisamente ese sector, y no hay una sola mancha, ninguna duda de su ejecutoria. Y lo tercero, es el único que tiene experiencia probada en dos temas que, por lo menos, son sustantivos hoy en la vida política, seguridad y defensa.