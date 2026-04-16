Gran revuelo generó un informe de la Superintendencia de Salud enviado a la Procuraduría, y revelado por Caracol Radio, en el que se detalla que la superintendente ad hoc de Salud, Luz María Múnera, se habría saltado un concepto de la misma entidad para intervenir la Nueva EPS.

El representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero anunció que presentará una demanda en contra de Múnera por estos hechos.

“Por hacerle caso a ciegas a Gustavo Petro la super ad hoc Luz María Múnera habría violado la ley y se metió en un problema penal y disciplinario. Ojo Daniel Quintero”, aseguró el congresista.

“¡Responda señora Luz María Múnera! Denunciaremos a esta señora a la justicia y le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que proteja a los funcionarios que denunciaron de las retaliaciones del Gobierno. Con la salud no se juega", anunció Forero.

Según ese informe, Múnera se habría saltado varios pasos para tomar esa decisión, como un concepto previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, otro concepto técnico de adopción y seguimiento de la medida, entre otros.

Uno de los hechos más graves es que, según la denuncia, el Comité de Medidas Especiales habría recomendado no adoptar una nueva medida de intervención forzosa, pero eso se habría ignorado, y no solo eso, sino que se habría tergiversado.

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Incluso, se fue más allá y se recomendó que se devolviera la administración a los accionistas. Cabe recordar que el 3 de abril se venció la intervención anterior y desde el 5 de marzo la Superintendencia había solicitado un concepto al Ministerio de Salud para continuar esta intervención y esa cartera nunca se pronunció, pues tenía plazo hasta el pasado 6 de abril.

El concepto enviado a la Procuraduría deja mal parada a la superintendente ad hoc Luz María Múnera. Foto: GUILLERMO TORRES

Igualmente, se habla del nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y se menciona que no cumpliría los requisitos para el cargo pues no acreditaría la experiencia mínima de tres años de nivel directivo o asesor del sector salud ni los dos años de experiencia en asesoría o dirección del sector.

De otro lado, se hace un balance de los dos años de intervención de la Nueva EPS en el que se detalla que las quejas habrían incrementado anualmente un 14,25 por ciento. Y que el procesamiento de cuentas médicas era de 5,7 billones de pesos y ha subido a 14,9 millones de pesos a diciembre de 2025.

La carta fue firmada por siete funcionarios de alto nivel de la Superintendencia de Salud mientras que la resolución expedida de Múnera para continuar con la intervención tuvo poco respaldo técnico.