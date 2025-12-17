Andrés Pastrana pide tumbar la zona binacional con Venezuela: “Colombia incumple sus obligaciones internacionales”

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, envió a la Corte Constitucional su concepto frente al memorando de entendimiento firmado por el Gobierno nacional para crear una zona binacional con Venezuela.

El documento, solicitado en medio del estudio de la demanda que pide tumbar el memorando, recomienda que se declare inconstitucional, ya que Colombia no puede celebrar tratados con un régimen no democrático.

“Desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, firmar un acuerdo o tratado de cooperación económica con una dictadura resulta contrario a la Constitución y a los compromisos internacionales de Colombia”, argumentó Pastrana en su concepto.

Y agregó que es un agravante que la dictadura de Nicolás Maduro “es catalogada también como grupo vinculado a actividades criminales del narcotráfico y terrorismo internacional”.

Pastrana señaló que Colombia fue promotor de la Carta Democrática de Lima y es actor fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto hace que el país tenga obligaciones internacionales en defensa de la democracia en la región.

“Con la firma del documento, Colombia incurre en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente en lo relacionado con la salvaguarda y promoción de las instituciones democráticas y por ende se comete una infracción constitucional”, dijo.

El concepto ya está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Igualmente, agregó que el memorando firmado es realmente un tratado internacional, dado que del texto surgen obligaciones jurídicas para Colombia.

De esa forma, según el exmandatario, se incumple el artículo 227, que obliga a celebrar tratados pata la integración económica, social y política con los demás países de América Latina.

“Este artículo de la Constitución es claro y no admite discusión: para promover la integración económica, social y política con países de América Latina se requiere un tratado internacional y no simplemente un memorando de entendimiento”, se lee en el documento.

También resaltó que el documento fue firmado por Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, quien no podría suscribir un tratado con dichas implicaciones jurídicas.

“Tiene la naturaleza de un acuerdo internacional, pero no cumple con los requisitos constitucionales para tal efecto, no fue firmado por quien goce de los poderes necesarios para contraer obligaciones internacionales a nombre de Colombia, y además se integra al ordenamiento jurídico sin haber cumplido el procedimiento interno previsto para la aprobación de los tratados internacionales”, manifestó Pastrana en el concepto.

Finalmente, el expresidente argumentó que existe un riesgo de seguridad nacional, dado que en la zona binacional se puede abrir un corredor utilizado por los grupos armados que operan en ambos territorios.

Junto a Pastrana, los expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque enviaron su concepto a la Corte Constitucional pidiendo tumbar el memorando.