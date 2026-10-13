Angie Rodríguez cuenta que Gustavo Petro, a quien veía como “héroe” y “mesías”, la decepcionó: “Nos está engañando con su narrativa”

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, contó en SEMANA que, tras conocer la presunta corrupción y el “pacto criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer en el Gobierno nacional, se decepcionó del expresidente, a quien veía como un “héroe” y “mesías”.
“De ingenua, al igual que muchos colombianos. No queríamos aceptar que nuestro héroe, y hablo como una mujer progresista que viene de ese proyecto político… Cuando a mí me tocan a mi mesías —que después entendí que yo lo tenía como un mesías, como un dios— y posteriormente dije: ‘Perdóneme, nos está engañando con su relato y su narrativa’”, dijo Rodríguez para este medio.
Agregó que su admiración por el expresidente proviene de que “engancha cuando habla” y confesó que se “ponía a llorar con sus discursos”.
“Pero después empecé a decir: ‘Uy, no, es un mentiroso’. O sea… Cuando yo veía el monstruo en privado, yo me empecé a desencantar, a tener miedo. O sea, era horrible. Llegó a un punto en el que decía: ‘Nadie me va a creer’”, contó la exdirectora del Dapre en SEMANA.
E incluso aseguró que pudo haber sido víctima de “un crimen de Estado” y sentía que la iban a matar al final de su paso por el gobierno Petro.
Igualmente, Rodríguez respaldó las versiones de Eva Ferrer en su explosiva entrevista en SEMANA, dado que, en su parecer, existía un “pacto criminal” entre Petro y la exprimera dama Verónica Alcocer.