POLÍTICA

Ante la inminente reunión del presidente Petro con su homólogo Donald Trump, Colombia reanudó vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Los vuelos se realizan con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con autoridades migratorias.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 1:09 p. m.
Vuelos de deportación desde Estados Unidos.
Vuelos de deportación desde Estados Unidos. Foto: Cancillería

La Cancillería anunció que Colombia reanudó los vuelos de repatriación de migrantes deportados desde Estados Unidos en un contexto de expectativa internacional por lo que pueda pasar finalmente con las relaciones bilaterales entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño.

Panamá enviará, por primera vez, un avión directo a Caracas con migrantes venezolanos, tras pausa de vuelos de EE. UU.

La decisión se produce a pocos días del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un momento en el que la agenda bilateral vuelve a girar alrededor de migración, cooperación y seguridad.

La reactivación de los vuelos ocurre después de un periodo de suspensión que evidenció tensiones diplomáticas. En ese momento, el Gobierno colombiano cuestionó las condiciones en las que se realizaban las deportaciones y exigió garantías mínimas para los connacionales retornados.

Régimen de Maduro reanuda este domingo vuelos de deportados por Estados Unidos
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Foto: AP, Presidencia, Adobe

La respuesta de Washington incluyó medidas de presión que afectaron el funcionamiento consular y el intercambio bilateral, lo que obligó a ambas partes a replantear su estrategia.

Ahora, el reinicio de las repatriaciones marca un cambio de tono. Según la Cancillería, los vuelos se realizan con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con autoridades migratorias, bajo protocolos que buscan evitar improvisaciones y reducir el impacto humanitario de las deportaciones.

Pleito por consulado de Colombia en Bilbao: Cancillería no acata fallo de tutela que ordena reintegrar al excónsul Edgar Rojas
La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal.
La Cancillería la lidera Rosa Yolanda Villavicencio Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Gobierno colombiano insiste en que la cooperación con Estados Unidos no implica renunciar a sus posiciones políticas, pero reconoce la necesidad de mantener canales de diálogo estables.

El momento elegido para retomar la operación no es casual. La reunión entre Petro y Trump se perfila como una instancia clave para redefinir prioridades bilaterales, en un escenario en el que la migración irregular se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre América Latina y Estados Unidos.

Migrantes colombianos esposados ​​se alinean al costado de la pista del aeropuerto de Albrook Gelabert en la ciudad de Panamá el 20 de agosto de 2024, mientras son examinados con detectores de metales antes de su deportación. Panamá deportó este martes a 29 colombianos con antecedentes penales que habían ingresado al país a través del inhóspito Tapón del Darién, aplicando por primera vez un acuerdo sobre repatriaciones de migrantes firmado con Estados Unidos en julio. (Foto de ARNULFO FRANCO / AFP)
Migrantes colombianos esposados ​​se alinean al costado de la pista del aeropuerto de Albrook Gelabert en la ciudad de Panamá. Foto: AFP

Así las cosas, el Gobierno nacional estaría buscando mostrar disposición para aceitar las relaciones entre ambos países de cara al esperado encuentro de mandatarios, pero sin desmontar su narrativa sobre soberanía y derechos humanos.

