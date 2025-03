Antonio Sanguino se destapó sobre el futuro de la reforma pensional; recordó el estallido social: “No es un capricho del presidente”

“Es una demanda de la sociedad, un clamor de los colombianos y colombianas que se expresaron en el estallido social de 2021. Este no es un capricho del Presidente, es una lucha histórica y reciente de toda la sociedad”, expresó Antonio Sanguino en esa entrevista.

“Que la concedan. Esto es importante para los millones de personas que se van a pensionar en el futuro y para los que no pudieron cotizar y están esperando una pensión solidaria. No es posible hacerlo a puerta cerrada. Y la Corte Constitucional haría bien en escuchar las opiniones de juristas connotados. Ya se han pronunciado voces calificadas que consideran que no hay motivos para declarar inconstitucional la reforma”, dijo Sanguino en diálogo con el periódico Vida.