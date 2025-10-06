“Arconte”, palabra asociada a una ‘entidad demoníaca’ que usó Petro para atacar varios sectores. Estos son los mensajes

Este lunes 6 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició la semana con una frenética actividad en su cuenta personal de X, criticando a diversos sectores del país.

Sin embargo, en las redes sociales llamó la atención una palabra que usó reiteradamente el jefe de Estado. Se trata de “arcontes”.

En uno de los trinos expresó el mandatario colombiano: “Qué despistada estás por el odio, compañera. Cuando se dice ‘libertad o muerte’, como dijo Bolívar, no se define esa frase que es que se va a matar, porque eso se llama tierra arrasada, y Bolívar era un emancipador, no un asesino”.

Gustavo Petro.

“Los asesinos tienen el alma dominada por los arcontes. A Colombia la han gobernado recientemente los arcontes”, avanzó Petro.

Además, dijo: “Lo que define la frase es que hay hombres y mujeres dispuestas hasta a morir por la libertad”.

“Todo ser libre está dispuesto a morir por la libertad, ustedes no lo comprenden, porque sus almas están dominadas por arcontes. Libérese usted misma para poder vivir”, expresó en respuesta a una aguda crítica que le lanzó María Andrea Nieto.

En otro mensaje, afirmó el jefe de Estado: “Es un arconte”, compartiendo un post en el que se cuestiona al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, sobre el trámite de la reforma pensional en ese alto tribunal.

Hecho que también desató varias reacciones en X: “Cuando un presidente empieza a citar gnósticos es porque ya agotó los argumentos. @petrogustavo llama ‘arconte’ al presidente de la @CConstitucional como si el Estado de derecho fuera una batalla entre ángeles y demonios”.

Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y el presidente Gustavo Petro Urrego.

“Su palabra no revela sabiduría, sino el narcisismo del guerrillero iluminado: ese que confunde el desacuerdo con traición, y la legalidad, subversión institucional. El problema no es que Petro crea en mitos, sino que quiere gobernar con ellos”, afirmó uno de los usuarios de esa plataforma digital.

Además, indicó: “@petrogustavo no discute con la Corte: predica contra ella. Y como todo predicador que teme al debate, termina adorándose a sí mismo”.

E hizo lo propio Petro en otro mensaje que publicó, esta vez en contra del precandidato presidencial David Luna: “Qué no se ha hecho porque ustedes no han querido, poniendo trampas en la discusión parlamentaria y usando sus poderes de arconte, sobre todas las ramas del público. Por eso el liberador es el poder constituyente”.

