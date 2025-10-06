Suscribirse

Política

“Arconte”, palabra asociada a una ‘entidad demoníaca’ que usó Petro para atacar varios sectores. Estos son los mensajes

El mandatario llamó la atención de las redes sociales por sus múltiples publicaciones.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

Este lunes 6 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició la semana con una frenética actividad en su cuenta personal de X, criticando a diversos sectores del país.

Sin embargo, en las redes sociales llamó la atención una palabra que usó reiteradamente el jefe de Estado. Se trata de “arcontes”.

Contexto: Gustavo Petro “es el responsable político de la muerte de Miguel Uribe”: papá del exsenador lanzó fuertes críticas en su contra

En uno de los trinos expresó el mandatario colombiano: “Qué despistada estás por el odio, compañera. Cuando se dice ‘libertad o muerte’, como dijo Bolívar, no se define esa frase que es que se va a matar, porque eso se llama tierra arrasada, y Bolívar era un emancipador, no un asesino”.

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Los asesinos tienen el alma dominada por los arcontes. A Colombia la han gobernado recientemente los arcontes”, avanzó Petro.

Además, dijo: “Lo que define la frase es que hay hombres y mujeres dispuestas hasta a morir por la libertad”.

“Todo ser libre está dispuesto a morir por la libertad, ustedes no lo comprenden, porque sus almas están dominadas por arcontes. Libérese usted misma para poder vivir”, expresó en respuesta a una aguda crítica que le lanzó María Andrea Nieto.

En otro mensaje, afirmó el jefe de Estado: “Es un arconte”, compartiendo un post en el que se cuestiona al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, sobre el trámite de la reforma pensional en ese alto tribunal.

Hecho que también desató varias reacciones en X: “Cuando un presidente empieza a citar gnósticos es porque ya agotó los argumentos. @petrogustavo llama ‘arconte’ al presidente de la @CConstitucional como si el Estado de derecho fuera una batalla entre ángeles y demonios”.

Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y el presidente Gustavo Petro Urrego.
Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y el presidente Gustavo Petro Urrego. | Foto: Semana/Presidencia.

“Su palabra no revela sabiduría, sino el narcisismo del guerrillero iluminado: ese que confunde el desacuerdo con traición, y la legalidad, subversión institucional. El problema no es que Petro crea en mitos, sino que quiere gobernar con ellos”, afirmó uno de los usuarios de esa plataforma digital.

Además, indicó: “@petrogustavo no discute con la Corte: predica contra ella. Y como todo predicador que teme al debate, termina adorándose a sí mismo”.

E hizo lo propio Petro en otro mensaje que publicó, esta vez en contra del precandidato presidencial David Luna: “Qué no se ha hecho porque ustedes no han querido, poniendo trampas en la discusión parlamentaria y usando sus poderes de arconte, sobre todas las ramas del público. Por eso el liberador es el poder constituyente”.

Contexto: Presidente Petro desata ola de reacciones por sorpresiva publicación: “A mí me gusta desnudarme”

Por último, y sobre la palabra “arconte”, que ahora se convierte en una de las favoritas del mandatario colombiano, en diferentes portales se dice que “puede referirse a un magistrado antiguo de las polis griegas, especialmente Atenas, o a una entidad espiritual o demoníaca en algunas corrientes del gnosticismo, que gobierna el mundo material”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petromensajes

Noticias Destacadas

.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro.

“Arconte”, palabra asociada a una ‘entidad demoníaca’ que usó Petro para atacar varios sectores. Estos son los mensajes

Redacción Semana
Álvaro Uribe Velez

“Se requiere toda la determinación de seguridad para parar esta violencia contra nuestros soldados”: Álvaro Uribe

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.