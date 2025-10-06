CONFIDENCIALES
Presidente Petro desata ola de reacciones por sorpresiva publicación: “A mí me gusta desnudarme”
Katherine Miranda, representante a la Cámara, no guardó silencio al mensaje del jefe de Estado.
El presidente Gustavo Petro compartió esta mañana de lunes, 6 de octubre, un sorpresivo mensaje a través de su cuenta en la red social X. Lo hizo, tras reaccionar a una columna de opinión.
“Pero si a mí me gusta desnudarme...”, dijo puntualmente el jefe de Estado en X.
Tras el anterior mensaje del presidente Petro, hubo una ola de reacciones, entre estas, de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien dijo:
“Nadie lo duda, presidente. Lo que preocupa no es que se desnude… Lo grave es que desviste al Estado de su institucionalidad y a los colombianos de sus derechos. El problema no es la desnudez física, es la desnudez moral e institucional a la que está llevando al país", indicó puntualmente Miranda.
Entre tanto, otros seguidores del jefe de Estado en X le comentaron: “Desnudo de mente”; “Y desnudo seguro se ve igual de interesante”; “Bastante desocupado el presidente, se acaba de levantar a responder trinos, desnúdese, báñese y váyase a trabajar“; ”Te amo presi jajajaja"; “Debería desnudar el cinismo y la mentira en la que tiene envuelto al país”.