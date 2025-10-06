Presidente Petro desata ola de reacciones por sorpresiva publicación: “A mí me gusta desnudarme”

El presidente Gustavo Petro compartió esta mañana de lunes, 6 de octubre, un sorpresivo mensaje a través de su cuenta en la red social X. Lo hizo, tras reaccionar a una columna de opinión.

“Pero si a mí me gusta desnudarme...”, dijo puntualmente el jefe de Estado en X.

El mensaje del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Tras el anterior mensaje del presidente Petro, hubo una ola de reacciones, entre estas, de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien dijo:

“Nadie lo duda, presidente. Lo que preocupa no es que se desnude… Lo grave es que desviste al Estado de su institucionalidad y a los colombianos de sus derechos. El problema no es la desnudez física, es la desnudez moral e institucional a la que está llevando al país", indicó puntualmente Miranda.