Suscribirse

CONFIDENCIALES

Presidente Petro desata ola de reacciones por sorpresiva publicación: “A mí me gusta desnudarme”

Katherine Miranda, representante a la Cámara, no guardó silencio al mensaje del jefe de Estado.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
6 de octubre de 2025, 2:18 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro compartió esta mañana de lunes, 6 de octubre, un sorpresivo mensaje a través de su cuenta en la red social X. Lo hizo, tras reaccionar a una columna de opinión.

“Pero si a mí me gusta desnudarme...”, dijo puntualmente el jefe de Estado en X.

Mensaje del presidente Gustavo Petro.
El mensaje del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Tras el anterior mensaje del presidente Petro, hubo una ola de reacciones, entre estas, de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien dijo:

Nadie lo duda, presidente. Lo que preocupa no es que se desnude… Lo grave es que desviste al Estado de su institucionalidad y a los colombianos de sus derechos. El problema no es la desnudez física, es la desnudez moral e institucional a la que está llevando al país", indicó puntualmente Miranda.

Contexto: Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

Entre tanto, otros seguidores del jefe de Estado en X le comentaron: “Desnudo de mente”; “Y desnudo seguro se ve igual de interesante”; “Bastante desocupado el presidente, se acaba de levantar a responder trinos, desnúdese, báñese y váyase a trabajar“; ”Te amo presi jajajaja"; “Debería desnudar el cinismo y la mentira en la que tiene envuelto al país”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

2. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

3. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

4. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

5. Mundial 2026 será histórico: selecciones que nadie conoce y participarán en la Copa del Mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroKatherine Miranda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.