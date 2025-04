“No, yo no estoy hablando de minirreelección, hablando como reelección, sino que ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante, sigan hacia adelante, es con la voluntad de que se le oiga al pueblo, porque el pueblo es el poder supremo que está por encima del Congreso y por el mismo Ejecutivo”, explicó Armando Benedetti.

Además, expresó: “Entonces, ya que el Congreso, la democracia representativa no quiso oír al pueblo, pero es elegido por el pueblo, no puede impedir que el pueblo decida sobre los derechos que debe hacer con base en lo que tiene que ver con derechos, que están amparados en los convenios internacionales y en fallos de la Corte Constitucional. Entonces, cuando yo digo esa palabra, es para decir que las reformas sociales sean escuchadas y decididas por el pueblo”.

Por otro lado, en medio de un evento regional en el que estuvo el presidente Gustavo Petro, este señaló: “¿Entonces, para qué querían que me reeligieran? Yo siempre les dije que no me interesa”.