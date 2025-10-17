Política
Armando Benedetti estalló contra el presidente de la Corte Constitucional y lo acusó de “golpe de Estado”
El ministro del Interior reaccionó con dureza a la ponencia que pondría en jaque la reforma pensional.
Se conocen las reacciones del Gobierno nacional a la ponencia que estaría lista por el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que dejaría en aprietos la polémica reforma pensional.
Fue el caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hizo referencia a esa ponencia por medio de su cuenta personal de X.
En el mensaje, Benedetti arremetió en contra del magistrado Ibáñez Najar, acusándolo de “golpe de Estado”. Además, le lanzó varias pullas al presidente de la Corte Constitucional.
“¡Golpe de Estado! Resulta que ahora el líder de la oposición, ‘magistrado Ibáñez’, sabe más de la Ley Quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, ¡hoy procurador! ¡Hasta pasa por encima del Congreso! ¡Una sola persona!”, posteó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La aguda postura de Benedetti se dio luego de que SEMANA diera a conocer el contenido de la ponencia del presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que alerta sobre graves vicios de trámite en la aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Representantes.
En ese sentido, la ponencia deberá ser debatida en un trámite en la Sala Plena del alto tribunal a mediados de noviembre y enfrentará —sin duda—un panorama nada favorable, ya que la Casa de Nariño no tiene garantizados hoy los votos entre los nueve magistrados. Una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, cercano a Petro, podría prosperar en los próximos días y poner en jaque los respaldos con los que contaba el presidente para lograr sacar adelante una de sus principales promesas de campaña.
Sin embargo, en varios escenarios, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha lanzado fuertes dardos contra el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
El más reciente ataque lo realizó el mandatario colombiano en su cuenta de X: “El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras, estando en territorio extranjero”.
“Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República, porque en su conciencia no quiere por razones ideológicas, ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”, manifestó Petro.
Y agregó finalmente: “El magistrado Ibáñez, por su odio ideológico, no puede actuar como juez imparcial en juzgar un proceso de simple forma que ordenó la misma Corte Constitucional y que ha sido subsanado”.