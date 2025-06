El ministro del Interior, Armando Benedetti, no se rinde en la convocatoria de consulta popular por decreto. Aunque la firma la pone el presidente Gustavo Petro, el que más ha insistido con esa idea es el jefe de la cartera política. En las últimas horas, sacó a relucir seis argumentos por los que, según él, se habrían configurado varios vicios de trámite.

Según el ministro del Interior, un argumento es que no hubo una proposición que determinara el sentido de la proposición de la consulta popular, consagrada en el artículo 114.1 de la Ley 5 de 1992, que rige al Congreso. Además, dice que no se leyó lo que se estaba votando porque no existía una proposición para votar.