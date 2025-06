Sigue la puja entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República por lo que pueda pasar con los derechos laborales de los colombianos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya anunció que en los próximos días el presidente decretaría la consulta popular que, según él, no fue votada correctamente en el Senado, a pesar de las múltiples pruebas que así lo confirman por el pulso que perdió el Gobierno con 49 votos en contra de 47.

“[Efraín] Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera”, aseguró el ministro del Interior.