Así serán las movilizaciones de este sábado en contra del gobierno de Gustavo Petro

Este sábado 29 de octubre se llevarán a cabo en varias ciudades del país y del mundo marchas en contra del Gobierno.

Según explicó Pierre Onzaga en conversación con SEMANA, la multitudinaria concentración se llevará a cabo porque consideran que hay reformas y anuncios del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros con los que no están de acuerdo o que consideran que generan un riesgo para el país.

Onzaga detalló los puntos de concentración tanto en el país, como fuera del territorio.

En el caso de Bogotá, la cita será en tres puntos: el monumento a los héroes de la calle 26 en el CAN a las 9:30 a.m.; en la calle 63 con carrera 7 a las 10 a.m.; y en el Parque Nacional a las 11 a.m. Los tres puntos de encuentro caminarán hasta la Plaza de Bolívar, donde concurrirán las tres movilizaciones.

En Medellín el recorrido iniciará en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 10 a.m. e irán hasta el Parque de las Luces. En el caso de Cali será a la misma hora desde la Plaza de las Banderas hasta la plaza Jairo Varela.

Otra de las ciudades en donde se reunirán para manifestarse en contra de Petro son Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Ibagué, Girardot, Manizales, Montería, Neiva, Ocaña, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Urabá, Valledupar, Villavicencio y Yopal. Todas están citadas en sus puntos a las 10 am.

En el caso del exterior hay grupos convados en Estados Unidos en las ciudades de Coral Gables, Orlando, Miami, Kendall, Oklahoma, Coral Way, Nueva York, Houston y Los Ángeles. Asimismo, en Estocolmo, Suecia; Londres, Reino Unido; Ciudad de México, México; Ciudad de Panamá, Panamá; y Willemstad, Curazao.

Onzaga afirmó que se trata de la segunda movilización que realizarán en contra del gobierno de Petro. La primera se realizó el pasado 26 de septiembre y sorprendió el multitudinario respaldo. Dice que esta vez esperan que salgan más personas que se han ido sumando.

Según el organizador de la marcha, no están de acuerdo con varias de los proyectos presentados o anunciados por el Gobierno. Onzaga cuestiona que los partidos le han dado la espalda a los ciudadanos.

“Se plegaron al Pacto Histórico. No nos queda de otra que los colombianos salir a manifestarnos en contra de esas reformas”, aseguró el líder de esa movilización. Algunos anuncios o proyectos que han causado malestar son la tributaria, el Código Electoral, la reforma a la salud, la pensional, entre otras. Asimismo, reclaman una “desinstitucionalización” en contra de la fuerza pública por parte del Gobierno y la expectativa económica del país.

A pesar de que se han hecho ajustes a la reforma tributaria, Onzaga asegura que siguen considerando que ese proyecto no le conviene al país. “A la reforma tributaria le hacen ajustes cosméticos pero no de fondo. Lo que buscamos es que creen una reforma bien estructurada con base en las necesidades para generar desarrollo, pero es todo lo contrario”, afirmó el líder de esa movilización.

Onzaga explicó que bajo el nombre de “la gran marcha nacional” se han agrupado 45 comités entre los que se han distribuido la organización en las distintas ciudades tanto dentro como fuera del país. El comité directivo está integrado por Onzaga y por William Vergara.

El líder ciudadano aclaró que no tienen relación con la movilización que se presentó el pasado sábado 22 de octubre, a pesar de que comparten algunas inconformidades con el Gobierno. Asimismo, dijo que no están suscritos a ningún proyecto o partido político.

“Hemos dicho abierta y públicamente que esto es una movilización apartidista. Es un hecho político, ciudadano, pero no tenemos una camiseta de algún partido en específico”, aseguró Onzaga, aunque reconoció que poco a poco se han ido sumando a la convocatoria figuras públicas reconocidas y líderes de algunos partidos políticos de distintas bancadas. Incluso, dice que tienen dentro de sus filas algunos arrepentidos de haberle dado su voto a Gustavo Petro.

Onzaga aseguró que luego de la movilización de hace un mes se han visto resultados, como por ejemplo, los ajustes que ha tenido que hacer el Gobierno en la reforma tributaria y las posiciones que han tomado varios de los partidos políticos al ver el rechazo ciudadano.

El líder de la movilización aseguró que, a diferencia de otras marchas de otros sectores, como la que sucedió este viernes por parte de miembros de la primera línea, ellos no atentarán contra los bienes públicos ni recurrirán a la violencia para hacer valer sus derechos, y menos contra la fuerza pública.

“La movilización social debería ser siempre pacífica. Lastimosamente, hay algunos grupos sociales que legitiman el uso de la fuerza para hacer valer argumentos. Eso se aproxima mucho más a lo que los socialistas llaman la combinación de todas las formas de lucha. Entonces ellos creen que por medio de la fuerza hacen valer argumentos cuando lo que están haciendo es todo lo contrario”, afirmó Onzaga.