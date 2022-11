Atención: aprobado en tercer debate proyecto de ley que enviaría a la cárcel a quien aplique biopolímeros en cirugías plásticas

La Comisión Primera del Senado de la República decidió por unanimidad que quien aplique biopolímeros en cirugías plásticas será enviado a la cárcel. Al proyecto solo le falta el último y cuarto debate en el Senado para volverse realidad.

Para eso, el proyecto propone un nuevo tipo penal en “sustancias modelantes no permitidas”.

Uno de los principales propósitos, además de enviar a la cárcel a los cirujanos que recurran a este elemento, que se ha demostrado que es perjudicial para la salud de las personas, es que haya un registro de un centro de ventas en el que se detallen las instituciones que están habilitadas para practicar procedimientos estéticos.

Según explicó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y ponente de la iniciativa en el Senado, es importante por los casos que ya se han presentado en el país y porque la mayoría de víctimas son mujeres. “Las víctimas tendrán atención psicológica y se harán estrategias preventivas. El 95 % de las víctimas son mujeres y trabajamos por sus derechos”, aseguró Motoa.

El senador de Cambio Radical explicó que con el proyecto de ley se busca que todos los procedimientos, medicamentos y tratamientos que requieran las personas afectadas estén cubiertos por el sistema público de salud.

Igualmente, se harán campañas de pedagogía a cargo del Ministerio de Salud para que menos mujeres, especialmente, resulten engañadas por esta práctica. “Vamos a seguir garantizando la enfermedad física y mental de las víctimas pero también vamos a erradicar esta práctica en el país”, afirmó el senador de Cambio Radical.

En el debate en el Senado estuvo la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, quien ha sido uno de los rostros más reconocidos del país en ser víctima de un caso de biopolímeros. “Esto es una bomba de tiempo, a nosotras nos culpan por vanidosas, pero hay muchas mujeres que se quieren ver bonitas y son víctimas de personas inescrupulosas que aplican esta sustancia y tienen que pagar porque dañan la salud de las personas”, aseguró la modelo en medio de la sesión.

El proyecto resulta relevante porque son varias las mujeres reconocidas en el país que han evidenciado que también han sido víctimas de este tipo de procedimientos. Otra de las víctimas con un gran número de seguidores es la creadora de contenido Yina Calderón, quien contó que a pesar de las cirugías que se ha realizado para extraer ese material, siempre quedan particulas en el cuerpo que siguen afectando a la persona.

“Se me fueron para la zona lumbar, el dolor no me ha dejado. He estado tomando desinflamatorios y medicina para el dolor. Debo ir a donde el doctor”, aseguró recientemente la creadora de contenido a través de sus redes sociales.

Otro de los casos más sonados en el país es el de la modelo y presentadora Jessica Cediel, quien también fue víctima de ese proceso y contra el que lucha judicialmente contra el médico que lo realizó desde el 2009. Según contó en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Cedial ganó el caso contra el médico Martín Horacio Carrillo luego de diez años.

A finales de septiembre la modelo aseguró a través de sus redes sociales que, precisamente, porque la ley colombiana no contempla ese castigo, el médico no irá a la cárcel. En su caso, el cirujano Carillo tendrá que cumplir unos compromisos en la justicia, sin embargo, ella dice que ni con todo el dinero del mundo podrá revertir el daño que le causó en su cuerpo y salud mental.

“Yo nunca, jamás en la vida, me podré quitar del todo ese veneno de mi cuerpo. Nunca. Y todavía me dan chuzones en las nalgas, todavía siento dolores. Te lo decía al comienzo de la entrevista, me siento desgastada y cansada”, aseguró Cediel en SEMANA sobre su caso.