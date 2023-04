Lo último: por crisis en Gobierno Petro, Comisión Séptima de la Cámara cancela debate de reforma a la salud

La sesión estaba programada para este miércoles a las 8:00 am y no hay nueva fecha para la discusión.

Para este miércoles 26 de abril estaba programada la discusión en primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La cita estaba programada para las 8:00 de la mañana, pero a última hora la sesión se canceló.

La mesa directiva de dicha comisión no entregó detalles sobre el aplazamiento del debate, pero sin duda la crisis en el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene incidencia directa en el trámite del polémico proyecto de la ministra Carolina Corcho.

Los representantes de la Comisión Séptima avanzaron en la discusión de la iniciativa y lograron aprobar la ponencia positiva, por lo que todo estaba listo para iniciar la discusión del articulado. No obstante, el Partido Liberal, el conservatismo y La U pidieron a sus congresistas votar en contra de la iniciativa.

Ministra de Salud Carolina Corcho en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres

Por ahora, no se ha dado a conocer la nueva fecha del debate, pero los tiempos empiezan a ajustarse, por lo que la reforma a la salud empieza a peligrar por los tiempos legislativos, ya que debe superar cuatro debates y el presidente del Congreso, Roy Barreras, advirtió hace algunos días que si no se aprobaba en primer debate durante esta semana, la iniciativa podría naufragar.

Roy Barreras. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Justamente la discusión de la reforma a la salud generó una tormenta política en el Gobierno Petro y el mandatario pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros y anunció el fin de la coalición que lo acompañó en el Congreso de la República.

El objetivo que tiene el mandatario colombiano, según se conoció, es realizar una reorganización de su equipo de trabajo, para detectar las falencias que se vienen presentando en su administración y así potenciar varios temas clave.

Pocas horas después, el primer mandatario trinó y aseveró que lo motivaron las decisiones políticas tomadas.

Las decisiones politicas tomadas hoy demuestran:



1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada.



Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Por tales puntos expuestos, Petro aseguró: “Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

Así, el jefe de Estado, como si fuera un tablero de ajedrez, reubicaría a varios funcionarios en diferentes carteras para fortalecer su Gobierno, el cual ha recibido varias críticas por parte de diferentes orillas políticas.

Y es la petición de renuncia pedida más temprano, cobija a los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Salud, Carolina Corcho; Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; Minas y Energía, Irene Vélez; Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Osuna; Defensa, Iván Velásquez; Agricultura, Cecilia López; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; algunos de los que más ampolla han levantado en la arena política y en el público.

La drástica determinación de Petro se dio momentos después de que la Comisión Séptima de la Cámara aprobó este martes 25 de abril la ponencia de reforma a la salud, liderada por Carolina Corcho, a quien también cobija la solicitud de renuncia, y le dio oxígeno a uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno, que amagó con naufragar hasta última hora.

Reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres

En total, recibió 10 respaldos y 8 votos en contra de 21 representantes a la Cámara, que adoptaron una jugada bajo la mesa que consistió en no participar en la votación, desbaratar el quorum a última hora y lograr que el Gobierno garantizara sus mayorías.

Fueron tres los representantes a la Cámara que se retiraron. Uno de ellos fue el congresista Camilo Ávila, del partido de La U, el cual es uno de los ponentes de la iniciativa que respaldó y firmó la ponencia radicada el 31 de marzo de este año, un día antes de Semana Santa. Ávila no entregó explicaciones, pero desapareció del Capitolio. Lo mismo ocurrió con los representantes del Partido Conservador Gerardo Yepes y José Quevedo.

El primero es ponente del proyecto y argumentó que tenía que ser coherente con su postura. Su decisión se dio porque el conservatismo, en bancada, decidió este martes oponerse a la reforma de Carolina Corcho, una postura que él no compartió.

Reforma a la salud, representante Gerardo Yepes del partido Conservador. - Foto: Guillermo Torres

“Uno tiene que tener coherencia con lo que piensa, dice y hace. Hoy el partido ha manifestado que no apoya a la reforma, es una manifestación tomada en bancada. Entonces, presidente, yo he tomado la determinación de no participar de esta votación. Si voto positivo, iré en contra de las determinaciones del partido. Por eso, me retiro de este recinto para ser coherente con mi pensamiento, lo hago de cara al país. Soy respetuoso de las decisiones del Partido Conservador”, dijo.

“Esta es mi posición, asumo los riesgos, pero aquí me interesan los ciudadanos. No puedo olvidar lo que me reclama la gente del sector rural. Lo hago de cara al país con la conciencia tranquila”, añadió.