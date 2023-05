Atención: presidente Petro denunció persecución política contra su Gobierno por ataques a congresistas que apoyen sus polémicas reformas

En medio del profundo debate que se está registrando en el país por el debate de las polémicas reformas que radicó el Gobierno nacional del Pacto Histórico, el presidente de la República Gustavo Petro elevó el tono y denunció que existe una estrategia de persecución política en contra de los congresistas que apoyen los proyectos.

El jefe de Estado fue más allá y advirtió que todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben activarse para detener la persecución política, que según él, está violando los derechos políticos que protege la Constitución de Colombia.

De la misma manera el jefe de Estado hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos humanos para que revise puntualmente el caso del representante conservador, Jorge Alexander Quevedo, señalado de ‘voltearse’ a esa colectividad tras firmas la ponencia de la reforma laboral.

El presidente Gustavo Petro presentó el pasado 16 de marzo de 2023 la reforma laboral - Foto: REUTERS

“El representante Jorge Alexander Quevedo, conservador, merece toda nuestra solidaridad. Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso”, dice uno de los apartes del trino que publicó Petro.

Efraín Cepeda, Jorge Alexander Quevedo y Gloria Inés Ramírez. - Foto: FOTO 1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO3: SEMANA.

Y agrega el mensaje: “Estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo. Todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra los derechos políticos que protege nuestra constitución y la Convención Americana”.

Estamos ante una… pic.twitter.com/4C0V4FKmoC — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2023

“Tenemos la segunda jornada más larga en la semana de la OCDE, pero nos quieren mantener en el atraso. Las jornada extensa solo ha traído la más baja productividad de la OCDE. El incremento de la productividad es la base del incremento de la riqueza de una sociedad y se mide en tiempo libre no en largas jornadas de trabajo inocuas que solo generan ganancias por sobrexplotación de los trabajadores”, detalló sobre el panorama laboral del país.

Domiciliarios de Rappi protestan en el Parque de la 93 en Bogotá en contra de la reforma laboral. - Foto: Cortesía a SEMANA

Y finalizó: “Tanto la sociedad, como el empresariado como el gobierno debemos empezar a construir juntos un término: productividad”.

Jorge Quevedo dice que no se le volteó al Partido Conservador tras firmar ponencia de reforma laboral: “tengo que tomar mis decisiones”

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Jorge Alexander Quevedo, está en el ojo del huracán de la opinión pública porque se convirtió en el congresista que avaló la ponencia de la reforma laboral y le dio oxígeno a esta controvertida iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro.

Representante a la Cámara por el partido Conservador Colombiano - Foto: Prensa cámara de representantes

En diálogo con SEMANA, el dirigente dijo que, contrario a lo que piensan los opositores a la Casa de Nariño, él no defraudó a su partido ni a sus electores.

Efraín Cepeda Presidente del Partido Conservador - Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

“El martes- 16 de mayo- había una dificultad porque se pensaba radicar la ponencia intempestivamente, faltaban algunos artículos por discutir y yo consideré ayer en la mañana que no la iba a acompañar. En la tarde se generó un espacio de tres horas con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, su equipo de trabajo y el mío, discutimos varios artículos que tenían que ver con lo colectivo, con el derecho a la huelga, con la extensión de las convenciones, los pactos colectivos. Algunas cosas se acogieron, otras no, pero se hizo la discusión”, contó a esta revista.

Radicación de la ponencia de la reforma laboral del Gobierno, a cargo de la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico en la Comisión Séptima Cámara de Representantes Mafe Carrascal Bogota mayo 17 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese sentido- dijo- él optó por firmar la ponencia.

“Yo presenté alrededor de 16 proposiciones, me aceptaron 8, pero con la salvedad de que esos artículos quedaron abiertos y yo presentaré nuevamente las proposiciones en la Comisión Séptima de la Cámara durante el primer debate”, explicó.

Carolina Corcho Exministra de Salud - Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

Dijo que el director del Partido Conservador no le ha dicho nada por su decisión porque, contrario a lo que ocurrió con la reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho, el ejercicio de la laboral fue distinto.

“La reforma a la salud la discutieron los presidentes de los partidos y sus técnicos y los del ministerio. Aquí se discutió con nuestros equipos, asesores, nosotros mismos que somos quienes debemos hacer la ponencia. Yo, en ese orden de ideas, asumí la responsabilidad de lo que estaba firmando”, expresó.

Radicación reforma laboral - Foto: Guillermo Torres / Semana

Firmó- según contó- una ponencia con algunos desacuerdos. “Eso está claro, estoy en desacuerdo con temas importantes, pero eso no significa que no pueda firmar la ponencia porque es la apertura al primer debate y ahí discutiremos nuestros desacuerdos”, precisó.

Jorge Alexander Quevedo manifestó que se está cayendo en un sofisma que consiste en creer que la ponencia debe contemplar el 100% de los acuerdos conciliados y ninguna dificultad.

Congresistas presentaron reforma laboral. - Foto: Guillermo Torres (Semana)

“A mí la verdad no me preocupa, pueden decir lo que quieran. Yo con el Partido Conservador he sido muy serio. Con la reforma a la salud, la bancada tomó una decisión y frente a artículos del proyecto que necesita mi territorio, he votado negativo con dolor en el alma. Aquí no me he volteado a nadie, mi credencial no está dibujada y tengo que tomar mis propias decisiones. Por eso, firmé la ponencia”, insistió.

María Fernanda Carrascal presentó ponencia de la reforma laboral. - Foto: María Fernanda Carrascal

Mientras Quevedo hablaba con SEMANA, algunos senadores le pedían a las directivas del Partido Conservador oficializar las directrices a los congresistas frente a las reformas de Petro.

Esta revista preguntó al congresista si le preocupaba alguna medida en su contra por parte del partido. “El Partido Conservador no se ha manifestado sobre la reforma laboral. Y se lo puedo decir con toda la tranquilidad, sería muy aberrante una decisión de esas porque sería como decirme que me salga de la Comisión Séptima y las entregue la credencial”, respondió.