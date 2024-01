Atención: Uribe hace impactante revelación; dice que Santos podría estar “invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht”. Reveló quién le pagó los abogados en EE.UU.

En el mensaje, de 11 puntos, Uribe destacó : “Lo único que justifica que me hubieran distraído de las dañinas reformas del Gobierno del Presidente Petro es que Santos pueda estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht”.

Santos, Silva, Makled, Chávez, Arias. Historias que yo debería tener en el olvido pero que el lucimiento mentiroso me obligan a revivir. Y alguito sobre María del Pilar Hurtado y Odebrecht. pic.twitter.com/EKqe0mlcZO

El expresidente señaló en su mensaje que en 2001, antes de que llegara a ser presidente de Colombia, fueron asesinados unos trabajadores de la compañía Drummond. “Ya de expresidente, mientras dictaba clase en la Universidad de Georgetown, ONGs de izquierda me acusaron por el hecho ante un juez de los Estados Unidos y me citaron a un testimonio ”, señaló.

El ex jefe de Estado explicó que “ la Drummond me ayudó con los cuantiosos honorarios . La demanda era contra esta compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi Gobierno. Así le informé al país en entrevista de Blu Radio”.

Santos, Silva, Makled, Chávez, Arias. Historias que yo debería tener en el olvido pero que el lucimiento mentiroso me obligan a revivir. Y alguito sobre María del Pilar Hurtado y Odebrecht: 1.En 2001, antes de mi Gobierno, fueron asesinados unos trabajadores de la Drummond.…

Además, reiteró que Gabriel Silva, en el periódico El Tiempo, “afirmó que el pago de Drummond al abogado fue para retribuir los “favores tributarios de mi gobierno”. Ante la Fiscalía lo denuncié infructuosamente por esta infamia ”. Además, fue enfático en afirmar que “mi tema en los Estados Unidos era de representación judicial, no de gestión diplomática ”.

“Makled, preso en Colombia, era conexión de bandidos con el Gobierno (Hugo) Chávez. Sugerí al entonces Presidente Santos que lo extraditara a los Estados Unidos, no a Venezuela, donde le aplicarían la fórmula cubana de silencio o muerte. Santos me dijo que con los Estados Unidos no había Tratado de Extradición y que con Venezuela sí”, señaló Uribe.