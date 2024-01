“¿Este Santos por qué es tan mentiroso? ¿Se las inventa o se las imagina?”: Álvaro Uribe

La versión de Duque Márquez, suscrita por Uribe Vélez, indica que el abogado Craig fue recomendado por un expresidente del BID y que, aunque hubo quién se ofreciera a pagar la defensa, el expresidente no habría aceptado que lo apoyaran económicamente en ese proceso.

Textualmente, Duque sostuvo: “Las cosas como son: la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los EE.UU., la ejerció brillantemente Gregory B. Craig , prestigioso abogado que se desempeñó como Secretario Jurídico de Barack Obama. Su nombre lo recomendó el entonces presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Gabriel Silva ofreció pagar los abogados, y el expresidente Uribe, no lo aceptó” .

La inmunidad diplomática para Uribe

“‘Me acabo de enterar’. De haber sabido el poder de Santos en la justicia de USA se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond”, escribió el expresidente Uribe en la tarde del pasado viernes (5 de enero).

“Cuando yo asumí la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo: ‘Aquí hay una serie de organizaciones de Derechos Humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los Derechos Humanos’. Le dije: bueno, ¿y qué podemos hacer?’. Dijo: ‘Déjeme y yo investigo’. Habló con unos abogados y me dijo: ‘Mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de Derechos Humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe’. Eso fue lo que hicimos”, aseguró el expresidente Santos en entrevista con Canal Capital.