Política

Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se solidarizó con la candidata por lo ocurrido.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de marzo de 2026, 5:25 p. m.
María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.
María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil: mariabolivarmaury

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, varios candidatos al Senado y la Cámara han denunciado ser víctimas de atentados en su contra en diferentes regiones de Colombia.

Estos hechos de inseguridad mantienen en alerta a las autoridades policiales y del Ejército para que estos próximos comicios se desarrollen con total normalidad y sin violencia.

María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, del Partido ASI, denunció en sus redes sociales un atentado en su contra durante la noche del martes, 3 de marzo.

