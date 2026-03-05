Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, varios candidatos al Senado y la Cámara han denunciado ser víctimas de atentados en su contra en diferentes regiones de Colombia.

Estos hechos de inseguridad mantienen en alerta a las autoridades policiales y del Ejército para que estos próximos comicios se desarrollen con total normalidad y sin violencia.

María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, del Partido ASI, denunció en sus redes sociales un atentado en su contra durante la noche del martes, 3 de marzo.

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

“El miedo tocó mi puerta de la forma más violenta: una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él; tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida, una causa y hasta el futuro de mi familia”, dijo inicialmente.

A través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, la candidata se mostró visiblemente afectada por la difícil situación que enfrentan hoy día los políticos en las regiones.

“Esa es la realidad en la que vivimos quienes decidimos alzar la voz en un país profundamente polarizado, pero ninguna diferencia ideológica puede justificar la violencia. Fueron segundos que nunca se van a borrar, segundos en los que pensé que podían asesinarme”, agregó la aspirante al congreso.

Bolívar fue enfática al mencionar lo que pensó en ese momento, que por fortuna no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar, pero que sí puso en riesgo su vida.

“Entendí que mis hijos de siete y ocho años podían quedarse sin su madre por el simple hecho de que decidí no quedarme en el silencio cómplice de un departamento que clama ayuda. Eso no es política, señores, eso es un límite que nunca debió cruzarse”, detalló.

La candidata ya interpuso la denuncia de su atentado ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció y se solidarizó con ella por lo ocurrido.

“Candidata, lamento profundamente lo sucedido. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la Unidad Nacional de Protección para que se activen las medidas de emergencia correspondientes”, afirmó Benedetti.

El ministro envió un mensaje frente a la situación de violencia que se vive en Colombia con relación a los grupos armados como el Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las Farc.

“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia”, puntualizó Benedetti.