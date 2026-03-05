POLÍTICA

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

Los hechos ocurrieron a las 2:30 a. m. “El carro quedó vuelto nada”, narró a SEMANA el candidato a la Cámara, Mauricio Matri.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 6:26 a. m.
Así quedó el carro que le quemaron al candidato a la Cámara, Mauricio Matri.
Así quedó el carro que le quemaron al candidato a la Cámara, Mauricio Matri. Foto: FOTOS: MAURICIO MATRI.

A las 2:30 de la mañana de este jueves, 5 de marzo, en el barrio Villa de San Juan, en Piedecuesta, Santander, un vehículo que estaba en poder del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Mauricio Matri, fue prendido en llamas. Se desconoce quién está detrás de los hechos, pero él no descarta que sean opositores, seguidores del petrismo y algunos líderes de la Alianza Verde en su departamento.

“Le metieron candela, fue horrible”, narró el candidato a SEMANA.

El vehículo Spark GT no era de su propiedad, según contó. Se lo había prestado un amigo para que hiciera campaña política a la Cámara.

“Esto es terrible. Pusieron en riesgo no solo mi vida, sino la de mis vecinos. El carro tiene pérdida total”, expresó.

El vehículo fue apagado por los bomberos que llegaron hasta el lugar. Otro carro que estaba estacionado al lado también fue afectado.

“Todos estábamos durmiendo cuando escuchamos un estallido; el vehículo sonó muy fuerte y nos despertó. Llamé a la intendente encargada del Plan Democracia y ayudó a contactar a los bomberos. Esas conflagraciones no se pueden apagar con agua, pero era demasiada la llama”, detalló a este medio.

El candidato Mauricio Matri reportó lo ocurrido en sus redes sociales: “Esto acaba de ocurrir frente a mi casa, pusieron en riesgo a mi familia y a mi comunidad, le metieron candela al carro en el que hago mi campaña, pero que no crean los miserables bandidos y violentos que me van a arrodillar, no, señor. Gracias a Dios, mi familia está bien. No nos van a intimidar. Santander no se arrodilla ante la violencia”.

Así quedó el carro del candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander.
Así quedó el carro del candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander. Foto: Mauricio Matri

El santandereano le contó a SEMANA que está preocupado por lo que ocurrirá después de las elecciones del 8 de marzo, cuando finaliza el Plan Democracia porque, según él, lo más posible es que quede desprotegido.

“Mis vecinos están asustados porque tienen en medio de sus casas a una persona a la que, en cualquier momento, le hacen un atentado terrorista. Está en riesgo la vida de ellos. Esto es muy delicado”, expresó.

Así quedó el carro del candidato a la Cámara Mauricio Matri.
Así quedó el carro del candidato a la Cámara Mauricio Matri. Foto: Mauricio Matri.

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó lo ocurrido. “Vuelve y juega. Le quemaron el carro de campaña a Mauricio Matri en Santander. Nuestra solidaridad con él y nuestra más enérgica condena a esta agresión sistemática. Y Petro se hace el de la vista gorda y ataca al sistema electoral. Pedimos la intervención urgente de organismos internacionales. No hay garantías”, expresó en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que un candidato por el Centro Democrático se enfrenta al vandalismo.

Recientemente, Paloma Valencia reportó con preocupación que una funcionaria del Inpec, armada, hizo presencia en una de sus concentraciones en Honda, Tolima. Otro carro fue incinerado a finales de 2025 en Arauca y pertenecía a un militante del Centro Democrático que le hace campaña a Abelardo de la Espriella. Y esta semana fue asesinado Wilfredo Braca, militante del Centro Democrático en Arauca.

El listado es largo. El país no puede olvidar el asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático.

