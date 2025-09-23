Aumentan tensiones en la izquierda: Carlos Carrillo cuestionó a Daniel Quintero y lo relacionó con Olmedo López; “Tiene mucho que explicar”

En la izquierda las cosas no andan bien. Y a medida que se acerca la fecha de las consultas internas del Pacto Histórico para escoger el candidato único a la Presidencia, los ánimos se tornan más álgidos.

En esta oportunidad, por cuenta de la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha recibido fuertes críticas porque participará en la consulta de la izquierda, que ha ondeado las banderas de su lucha contra la corrupción, pese a que fue llamado a juicio por la Fiscalía por el escándalo de corrupción de Aguas Vivas, cuando fue alcalde de Medellín.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero | Foto: Foto: Semana

En la madrugada de este martes, 23 de septiembre, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, le lanzó un ‘varillazo’ al precandidato presidencial.

“El señor Daniel Quintero (que me tiene bloqueado) tiene mucho que explicar sobre su relación con la UNGRD en tiempos de Olmedo López. Ayer, Noticias Caracol reveló una prueba testimonial hasta ahora desconocida que ratifica lo que he venido denunciando desde mi llegada a la Unidad: Alethia Arango, subalterna de Quintero, presuntamente hizo parte del entramado criminal”, afirmó.

Y Carrillo siguió: “Importante recordar que tras la salida de Alethia, el cargo en la subdirección se le entregó a otra subalterna de Quintero: Luisa Fernanda Gómez. ¡Demasiadas coincidencias!”.

Ese comentario del director de la UNGRD surgió cuando Quintero, agobiado por los ataques de sus compañeros en el Pacto Histórico, escribió en sus redes sociales: “No voy a ser idiota útil de la ultraderecha. Nunca me verán atacando a mis compañeros. Unidos como invencibles”.

Gustavo Petro y Carlos Carrillo | Foto: Fotos tomada de la transmisión de la Presidencia y foto de SEMANA

Esta no es la primera vez que Carlos Carrillo trata de relacionar a Daniel Quintero con la UNGRD en la época de Olmedo López, el exdirector de la entidad que hoy responde a la justicia, porque utilizó dineros de las emergencias del país para pagar coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, para ‘empujar’ las reformas del Gobierno.

Además, Carrillo no ha sido cercano a Quintero y, difícilmente, lo será.

En febrero de 2025, el hoy director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmó a SEMANA que si se encuentra al político paisa, no le ‘pasa la mano’.

“Lo único que puedo decir es que jamás en mi vida acompañaría al señor Daniel Quintero a cualquier aspiración política. O sea, si tuviera la desgracia de vivir en el mismo edificio que Quintero, que creo que nunca pasará, porque, pues, el señor Quintero tiene mucho dinero y yo vivo de mi salario, ni siquiera para la junta de la administración del edificio votaría por él”, recalcó Carrillo.

“Creo que el país político sabe muy bien por qué y en Medellín, además en Antioquia, saben muy bien quién es ese señor y quiénes son sus socios políticos”, añadió.

Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y Daniel Quintero | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Juan Carlos Sierra