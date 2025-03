“Aquí hubo una coalición que se reventó. Lo que estoy intentando es reorganizar una coalición y unas mayorías dentro del Congreso de la República y no necesariamente las mayorías se arman empezando con mermelada”, afirmo el ministro.

El encargado de la cartera política sostuvo que esas conversaciones con el Congreso incluyen “al mismo Pacto Histórico, donde hay mucho inconformismo porque los ministros no asistían a los debates de ellos y a las audiencias públicas o no le daban aval a sus propios proyectos. Estoy hablando de otro caso que no tienen que ver con la cacareada frase de la mermelada”.