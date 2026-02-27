Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

SEMANA: ¿Quién es Benildo Estupiñán?

BENILDO ESTUPIÑÁN (B.E.): Soy Benildo Estupiñán, líder social afrocolombiano, defensor de derechos humanos y constructor de paz. Nací en un consejo comunitario del Pacífico nariñense, en El Charco, y he dedicado mi vida al trabajo con comunidades negras, campesinas, indígenas, mujeres, jóvenes, expresiones artísticas y población LGBTI, así como con víctimas del conflicto armado en distintas regiones del país. Fui religioso franciscano, y desde allí aprendí a poner la vida al servicio de los más empobrecidos. He trabajado con jóvenes en contextos de exclusión, acompañado procesos comunitarios y participado en escenarios de paz y en la implementación del Acuerdo de 2016. Mi liderazgo no nace de un cargo, sino de décadas caminando los territorios.

Tengo formación en filosofía, ciencia política y teología, varios posgrados, un doctorado en sostenibilidad y candidato a un posdoctorado en guerras híbridas, que me permite una comprensión integral de los nuevos fenómenos del conflicto armado, entendiendo que en la guerra las poblaciones más afectadas siguen siendo las comunidades negras, campesinas, indígenas y rurales. Creo firmemente que la representación afro debe estar sustentada en ética, experiencia, preparación y una mirada holística del país.

Benildo Estupiñán en medio de su campaña política. Foto: Benildo Estupiñán.

SEMANA: ¿Qué sector político lo respalda?

B.E.: Aspiro a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Afrodescendiente, con el aval del Partido Ecologista Colombiano. Es una curul creada por la Constitución del 91 y la Ley 70 de 1993 para garantizar una representación política digna de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Vamos a la Cámara para recuperar ese mandato histórico y ponerlo nuevamente al servicio del pueblo afro, pero también en diálogo permanente con los pueblos indígenas, el campesinado, los sectores populares y las expresiones culturales y sociales del país.

SEMANA: ¿Promete quedarse con la curul de las negritudes que hoy tiene Miguel Polo Polo?

B.E.: No se trata de una promesa personal ni de una disputa individual. Se trata de una responsabilidad colectiva. Esa curul no le pertenece a una persona, le pertenece a las comunidades afrocolombianas. Mi compromiso es trabajar para que esa representación vuelva a servir a las mujeres, a los jóvenes, a los artistas populares, a la población LGBTI, a los territorios rurales y urbanos, y a la población más desamparada del país, y no a intereses ajenos a la causa afro ni desconectados de la realidad de nuestras comunidades.

SEMANA: Como persona perteneciente a las negritudes, ¿qué opinión le merece el papel de Miguel Polo Polo en el Congreso?

B.E.: Lo digo con respeto, pero con claridad: amplios sectores del pueblo afro no se han sentido representados. La curul afro no fue creada para confrontar a las víctimas, negar el racismo estructural ni deslegitimar las luchas históricas del pueblo negro. Fue creada para defender derechos colectivos, territorios, vida y dignidad, y para amplificar la voz de quienes históricamente han sido excluidos. Cuando esa misión no se cumple, la representación pierde legitimidad frente a las comunidades.

SEMANA: ¿Qué propone como congresista?

B.E.: Proponemos una agenda legislativa integral y territorial. Vamos a defender los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, articulados con los intereses de los pueblos indígenas, el campesinado y el pueblo trabajador. Impulsaremos la reglamentación integral de los ocho capítulos de la Ley 70 de 1993; la modificación del artículo 286 de la Constitución para que los consejos comunitarios sean reconocidos como entes territoriales; y una Ley 70 urbana que garantice derechos a jóvenes, mujeres y población afro en contextos de ciudad.

En relación con el campesinado, apoyaremos la constitución de Zonas de Reserva Campesina, la implementación plena de la Reforma Rural Integral, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y campesinas y sus proyectos productivos, así como el respaldo al Proyecto de Ley 170 que prohíbe la aspersión aérea con glifosato. Propondremos también una política de turismo biocultural en territorios étnicos, que proteja la identidad, la naturaleza y genere ingresos dignos para las comunidades.

Además, desde una concepción ancestral y una formación académica sólida, defenderemos el cuidado de la naturaleza y del ambiente, promoviendo infraestructura y equipamiento para el desarrollo: energías limpias, conectividad, educación, salud, transporte y vías de acceso terrestres y marítimas, especialmente en los territorios históricamente olvidados.

Benildo Estupiñán hace campaña en las zonas remotas de Colombia. Foto: Benildo Estupiñán.

SEMANA: ¿Quién lo respalda políticamente?

B.E.: Me respalda el Partido Ecologista Colombiano y una amplia alianza de organizaciones afro, consejos comunitarios, procesos campesinos, liderazgos de mujeres, jóvenes, expresiones artísticas, población LGBTI y organizaciones sociales del Pacífico, el Caribe y otras regiones del país. Es un respaldo construido desde abajo, desde la gente que ha caminado conmigo y que cree que la representación afro debe volver a tener legitimidad, coherencia, raíces territoriales y un profundo respeto por la vida, la naturaleza y la justicia social.