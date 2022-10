“Bogotá sin alcalde, Colombia sin presidente”: la aguda crítica de Miguel Uribe Turbay por caos en el centro de Bogotá

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, al igual que otros líderes de la oposición se fueron en contra de la alcaldesa de Bogotá Claudia López y del presidente Gustavo Petro por una supuesta ausencia mientras en el centro de la capital se desató una verdadera batalla campal.

“¿Cómo es posible que esto pase? Bogotá sin alcalde. Colombia sin presidente”, cuestionó Uribe junto a un video en el que se ve que varios indígenas atacaron con palos y otros elementos contundentes a un policía que se encuentra tendido en el piso y que, al parecer, previamente había sido tumbado de su motocicleta.

Colombia sin presidente. pic.twitter.com/beybmTNNsq — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 19, 2022

Uribe no es el único que ha cuestionado la falta de presencia o autoridad de la alcaldesa o del presidente. El senador Jota Pe Hernández, de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, también criticó la falta de gestión de ambos los gobernantes.

“¡Gustavo Petro, usted es el presidente! ¡Claudia López, usted es la alcaldesa! Hagan algo urgente. No más destrucción de lo público y no más agresión contra servidores y funcionarios. ¡Así no se exigen los derechos, incumpliendo deberes y cometiendo delitos no! Autoridad ya”, aseguró el congresista e influencer.

Desde el Concejo de Bogotá también han cuestionado que la alcaldesa de Bogotá haya estado ausente de estos hechos de violencia. La mandataria local se encuentra fuera del país. “Hay gestores de convivencia heridos, golpeados por los indígenas. ¿Quién responde? ¿Dónde está la alcaldesa? Ah, viajando, se me olvidaba”, aseguró la concejal Lucía Bastidas.

La mandataria está de viaje por Europa, Asia y Latinoamérica en un recorrido que durará 15 días –según dijo– para buscar inversión para la ciudad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha estado recorriendo el país. Estuvo en el Urabá antioqueño en la instalación de un diálogo regional vinculante en esa región y posteriormente llegó a Barrancabermeja a entregar 400 títulos de propiedad de vivienda.

La alcaldesa Claudia López rechazó la situación y responsabilizó al Gobierno nacional. “¡Alcaldía de Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años! ¡Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos! El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. ¡Bogotá no puede seguir sola en esto!”, afirmó la mandataria local.

Por su parte, la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, reconoció que efectivamente hubo gestores de convivencia de la Alcaldía violentados por los indígenas. “Rechazamos los actos violentos que se presentaron en edificio de Avianca en el que se instrumentalizó a niños/as, mujeres y población vulnerable. Hubo ataques a nuestros gestores de convivencia, a Policía de Bogotá y se retuvieron personas que trabajan en el edificio. Es inaceptable”, aseguró Bonilla.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, bancada que hace parte de la coalición del Gobierno, pidió la pronta intervención de la alcaldesa Claudia López, del ministro del Interior, Alfonso Prada, y de la Fiscalía.

“¡Esto no es protesta, es una abierta agresión en contra de nuestra Fuerza Pública! Rechazo irrestricto a estos actos criminales, solicito urgente intervención de la Alcaldía de Bogotá, Fiscalía y Ministerio del Interior”, afirmó Cepeda.

Uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho sobre estos hechos es que precisamente en el Congreso se discute la propuesta en la ley de orden público que contempla que el presidente Petro podría indultar a quienes hayan participado de las marchas del año pasado y fueron judicializados para que queden en libertad, por lo que muchos cuestionan si los indígenas que cometieron delitos en la tarde de este miércoles podrían entrar en esos beneficios.

“Estos son los vándalos que quiere indultar y amnistiar y pagarles sueldos el presidente Petro. Este es el ataque brutal a una policía hoy en Bogotá”, aseguró la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.

Asimismo, varios congresistas se han mostrado solidarios con los miembros de la Fuerza Pública que han sido agredidos. “No hay autoridad en Bogotá, ni en el país. ¡Grave! Todo el rechazo, ¡no ataquen a nuestros policías!”, aseguró el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, de la misma bancada.

A través de videos grabados por ciudadanos que se encontraban en el lugar, se evidencia cómo fueron golpeados los uniformados en distintas ocasiones. En una de esas grabaciones se ve que varios indígenas ingresan a la estación de TransMilenio Museo del Oro con el objetivo de aparentemente violentar a una patrullera. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá informó de manera preliminar que 14 uniformados fueron agredidos. Asimismo, desde la Alcaldía de Bogotá se confirmó que 7 gestores de convivencia y 5 civiles resultaron heridos.