Bogotá y el analfabetismo en seguridad: reflexiones para el próximo alcalde

Pie de fuerza, inteligencia y astucia . Si bien hay un rezago numérico frente a los estándares internacionales del número de uniformados por cada cien mil habitantes, el problema no recae exclusivamente en tener más policías, sino en su disposición. Este refrito electoral carece de profundidad, ya que la sofisticación del crimen organizado y su evolución ya no exige a patrulleros con bolillos, sino a grupos antiterroristas, unidades especializadas contra el crimen organizado; acciones interinstitucionales coordinadas que logren desmantelar toda la cadena (raponero, comprador, comercializador, exportador, lavado de activos). Hoy el crimen, con pocas excepciones, actúa sobre sofisticadas cadenas de operación que se escamotean bajo mafias y bandas de todos los tamaños y alcances y que ha creado un mercado paralelo a casi todo el comercio legal (celulares, autopartes, infraestructura pública, drogas, armas, electrodomésticos, contrabando…). Por supuesto, al ciudadano de a pie le encantaría ver más uniformados en la calle, y sí que se necesitan, pero realmente el debate clave recae sobre la sofisticación del crimen, su evolución y globalización, y que responden al concepto teórico de los fenómenos glocales , el cual dicho sea de paso ha sido poco estudiados en Colombia.

Dicho esto, es fundamental reconocer que hay un problema social prevalente en el tema de la seguridad, que supera la percepción básica del orden, más policías es igual a más seguridad. Ha sido ampliamente comprobado por la literatura, que elementos como: parques, centros comunitarios, acceso efectivo a la educación de calidad, oferta de actividades artísticas, deportivas, religiosas, entre otras, son elementos que evitan el enrolamiento en el crimen. No se trata de solo dar subsidios y dinero, se trata de inversión pública estratégica que va desde parques, iluminación, vías, construcciones y vigilancia, como conjunto y no como elementos separados, es la Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED).

Esto invita a que, se supere el concepto anquilosado que las cárceles son los antídotos contra el crimen, y hasta cierto punto lo son, pero no de forma exclusiva. Muchas veces el eslabón más frágil de la cadena es el que tiene más exposición (raponeros, atracadores…) pero son también los más susceptibles de ser educados, esto implica que los barrotes pueden ser sustituidos con cursos de resocialización, trabajo y oportunidades, es decir, debe existir todo un programa de reeducación de los infractores que supere el viejo concepto de privar de la libertad (entre otras por la crisis carcelaria) todo delincuente resocializado es un multiplicador en potencia. Ojo, los jóvenes no necesitan subsidios, sino trabajo y oportunidades, no se puede solucionar las inequidades sociales creando sociedades dependientes.

Podemos concluir que, el tema de seguridad en la Capital es serio, álgido y complejo, no basta con traer más policías, instalar más cámaras o hacer mega cárceles, ya que son soluciones que palean, pero no resuelven el problema. Mucho menos el pensar que la apología al crimen y el pago de subsidios para no delinquir son salidas viables, porque a largo plazo agravan el problema. La solución está en la integralidad, la inter-institucionalidad y en la combinación de esfuerzos en todas las direcciones, una solución por sí sola no abarca el problema. Más uniformados, más inteligencia operativa, más unidades contra el crimen organizado, más cooperación ciudad-región-país, más acción pública no armada en sectores vulnerables, más formación de la cultura de la no violencia, más reeducación, más empleo y sobre todo más integralidad en la política pública.