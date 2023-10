“Buscamos salvaguardar los intereses de los afiliados”: Norma Hurtado explicó por qué presentó una ponencia alternativa de la reforma pensional

N.H.: La columna vertebral es el pilar contributivo, hemos hecho demasiadas conversaciones, mesas técnicas, trabajo y necesitamos disminuir el pilar contributivo de tres salarios a 1,5. Nos parece que es un monto más razonable de cotización en este régimen de prima media. Igualmente, fortalece el ahorro, busca equilibrio, nosotros estuvimos mirando mucho el equilibrio en la regla fiscal y algo que para mí es bandera es garantizar el pago de las pensiones. También nos parece que disminuyendo el umbral estamos atendiendo la situación demográfica del país. Y esto es muy importante, de eso hemos hablado mucho. Hay algo de lo que no se habla y queda allí guardadito y tenemos que sacarlo a la luz pública y es reducir los subsidios de quienes no lo necesitan, esa debe ser una gran propuesta del Congreso, reducir en el mediano y largo plazo los subsidios de quienes pueden y tienen una posibilidad de vivir mejor, de haber tenido ingresos a lo largo de su vida.

SEMANA: ¿Por qué decidió tomar este distanciamiento del Gobierno, qué fue lo que no les gustó de la propuesta que venían trabajando con el Ministerio del Trabajo?

N.H.: Nosotros desde el 20 de junio, cuando termina el primer año del Congreso, quedamos con una expectativa y un compromiso de un informe del Ministerio de Hacienda porque se tomaron algunas decisiones en el primer debate. Por ejemplo, la transición de las mujeres que quedó en 750 semanas, eso amerita una modelación financiera, todavía no la tenemos tan clara como queremos para presentar la ponencia de segundo debate. Lo segundo es que la Corte Constitucional se pronunció y habló de 1.000 semanas de cotización para las mujeres, también se requiere otro análisis, entonces también tuvimos que acudir a muchas fuentes, vertientes, expertos, para lograr nosotros entender la necesidad de bajar ese umbral.

Otra bandera del Partido de la U es en el pilar solidario, bajar la edad de las mujeres en el pilar semicontributivo, eso amerita igualmente todos estos análisis macroeconómicos. Hemos acudido a todo este respaldo que gracias a expertos, académicos, a la Universidad de los Andes, la Javeriana, los centros de pensamiento, y al equipo de trabajo con el que logramos construir una reforma de manera responsable y técnica. Que va a ser aprobada o no, pues eso lo dirá la plenaria del Senado, pero por lo menos uno queda con la tranquilidad de que hizo las cosas de la mejor manera.

N.H.: Me han llamado compañeros, tengo a algunos que les gustan varias proposiciones. Quiero dejar claro algo, no solamente fueron las 8 salvedades, también dejamos cerca de 20 proposiciones como constancia porque no fueron aprobadas en la Comisión Primera, entonces había un precedente y siendo consecuente y coherente con ese antecedente, entonces tomé la decisión respetuosa, como es mi estilo de presentar una ponencia alternativa.