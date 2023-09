“Magistrados postulados por el Partido Conservador, La U, Liberal y Cambio Radical, votaron contra Rodolfo Hernández”: Camilo Larios, director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

C.L.: Rodolfo Hernández no ha salido a hacer campaña, el estilo de él no es salir a llenar las ciudades de vallas ni a hacer grandes eventos, es llegarle al corazón y a los sentimientos de la gente, con un discurso claro. Sabemos que aún, con todos los ataques que ha hecho, él aparece de primero y a veces de segundo en las encuestas. Sabemos que esto no va a frenar el proceso, esto nos ayudará a que la gente se de cuenta contra qué nos estamos enfrentando. Rodolfo no está afanado por los tiempos electorales, él quiere dejar un precedente y un mensaje a los colombianos.