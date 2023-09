“Ahora con cinismo irrespetan la institucionalidad del país y acusan a Dilian Francisca Toro”: Norma Hurtado sobre Tulio Gómez

Una de las que salió en defensa de Toro fue la senadora Norma Hurtado, de esa colectividad. “La revocatoria de Tulio Gómez es la crónica de una inhabilidad anunciada. Él, sus ‘amigos políticos’ y los partidos que lo avalaron eran conscientes de que no podía ser candidato. Ahora con cinismo irrespetan la institucionalidad del país y acusan a Dilian Francisca Toro. ¡No señores! Los únicos responsables son ustedes por insistir en esta candidatura viciada. No se victimicen, que en cualquier escenario Dilian ganará en las urnas”, aseguró la senadora de La U.

Desde la Alianza Verde también se han pronunciado por esta decisión. El congresista Duvalier Sánchez aseguró que Gómez no estaría inhabilitado. “Uno no tiene que ser ingenuo, a Tulio Gómez le quieren bajar la candidatura porque tienen miedo de que crezca la candidatura y gane la Gobernación del Valle. Quiero contarles que le han puesto más de 24 denuncias para impedir que sea candidato”, aseguró Sánchez.

De todas maneras, el mayor accionista del América de Cali ha dicho que seguirá adelante en su candidatura y que no estaría inhabilitado porque por un lado esos contratos fueron en Cali, que sería una jurisdicción distinta del Valle del Cauca, a donde aspira a gobernar, y que no tendrían que ver con la campaña directamente, sino con sus labores como empresario.

“Es una medida injusta, y no dudo que se movieron los intereses oscuros porque hay quienes se quieren perpetuar en la Gobernación. Yo no soy contratista de la Gobernación, son solo unos contratos del América para un local para ampliar la tienda del estadio y ese local no nos sirvió. No estoy inhabilitado”, aseguró el candidato en las últimas horas.