Cambio Radical contraataca al Gobierno Petro con nuevas vallas donde le pide “no más bla, bla, bla”. Según el partido, “los colombianos están cansados de la carreta del ‘cambio’”

Cambio Radical no descansa en su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Los colombianos están cansados de la carreta del “cambio”, no más cortinas de humo para ocultar gravísimos hechos como el dudoso financiamiento a la campaña presidencial o su nula ejecución. Desde Cambio Radical decimos ¡ #NoMásBlaBlaBla !”, informó la colectividad a través de sus redes sociales.

“Hay cambios que no sirven, que son puro bla, bla, bla, no cumplen lo que dicen porque es puro bla, bla, bla, queremos a los que de verdad trabajan, los que de verdad trabajan, los que cumplen lo que dicen y no anden de bla, bla,bla”, dice una de las canciones que pondrán a rodar por las emisoras del país donde cuestionan al gobierno.