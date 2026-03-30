Política

Campaña de Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre lo ocurrido con su equipo en el Cauca

El equipo de trabajo del candidato presidencial reconoció tensiones por cuenta de un nombramiento en la campaña.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: Catalina Olaya

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado de prensa de tres páginas admitiendo tensiones en el equipo de trabajo del abogado de cara a la primera vuelta por la Casa de Nariño, específicamente, en el departamento del Cauca.

Se contó que la polémica tiene su origen en la designación de Andrés Nazarith como coordinador regional, pues el nombramiento levantó ampollas y generó aparente discriminación en las filas de los “defensores de la patria”.

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También se describió que un sector del equipo manifestó desacuerdo con argumentos que no convencieron a la dirección: “Lejos de responder a criterios organizativos o políticos, evidencian prácticas de exclusión relacionadas con su raza, origen, condición territorial”.

En un fragmento del comunicado se agregó: “La campaña considera inaceptable que, en pleno siglo XXI, persistan este tipo de conductas en espacios que deben representar a todos los colombianos, máxime en el Cauca”.

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Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Al parecer, las tensiones internas no solo responderían a diferencias operativas para impulsar el nombre de Abelardo de la Espriella, también a supuestos intentos para imponer liderazgos al margen de las directrices de la campaña.

“Se generaron escenarios de confrontación y desinformación que derivaron en la circulación de una carta sin firmas válidas, en la que, incluso, se incluyeron nombres de personas que no hacían parte activa del comité”, se dijo en el comunicado.

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Sobre Andrés Nazarith se contó que es abogado con formación en derecho público, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, en Cauca, y destacado por su trabajo comunitario, liderazgo juvenil y experiencia en el sector privado.

“Su formación académica y su recorrido en lo público y lo territorial respaldan su designación, lo cual obedece, exclusivamente, a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el país”, se comentó en el boletín de la campaña.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y se concluyó: “El caso del Cauca pone en evidencia una realidad que Colombia debe superar, el racismo, el clasismo y las prácticas excluyentes siguen presentes en escenarios políticos. Esta campaña no las tolera, no las justifica y actuará con firmeza frente a cualquier manifestación de este tipo”.