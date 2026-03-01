Cancillería aplaza apertura de los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi por tensión en Oriente Medio

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, debido a la situación de seguridad que se vive en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, se aplazará temporalmente la apertura de los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi.

La Cancillería aseguró que estos puestos de votación que cubren a los colombianos residentes en Israel y en los Emiratos Árabes no se abrirán este lunes, 2 de marzo, a las 8:00 de la mañana, como estaba previsto.

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

La entidad señaló que la decisión se tomó teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales, quienes suspendieron las actividades no esenciales e instaron a la población a permanecer en sus hogares como medida preventiva.

“En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes, 2 de marzo”, indicó el ministerio en un comunicado a la opinión pública.

De igual forma, informó que a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares mantendrá un constante monitoreo a la situación, con el fin de evaluar una posible apertura de los puestos de votación para el próximo martes, si las condiciones de seguridad lo permiten.

El humo se eleva tras un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel. Foto: AP

“Se invita a los connacionales a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas”, recalcó la Cancillería en el documento, al reiterar el compromiso con la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior.

La Registraduría notificó que este lunes, 2 de marzo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la Presidencia. La jornada se extenderá por una semana.

En total, 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 67 países, distribuidos en 1.945 mesas. Del censo dado a conocer por la autoridad electoral, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

Elecciones 2026: ¿Qué son los delitos electorales? Así debe denunciar si presencia un acto contra la democracia

La Registraduría Nacional encabezó este domingo la apertura de la jornada electoral para el Congreso de la República y las consultas presidenciales en el exterior, las cuales se extenderán hasta el próximo domingo, 8 de marzo.

La apertura oficial se realizó en la sede de la Cancillería colombiana y con el apoyo de las autoridades nacionales, misiones de observación internacional y los diferentes entes de control.

Por el huso horario, las urnas se abrieron inicialmente en Auckland, en Nueva Zelanda, y posteriormente en Canberra, Sídney, Seúl, Pekín, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kualalumpur, Singapur, Hanói, Bangkok y Guangzhou.