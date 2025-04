“Mi papá trabajaba como una mula los domingos, festivos, por la noche, mi papá salía de trabajar a las 4 a. m. y llegaba a las 12 a. m. Y si a mi papá no le hubieran reconocido los dominicales, los festivos y las nocturnas no habría podido ir yo a la universidad”, aseguró Amaya.

“No van a quebrar, no escuchen a Mauricio Armitage, que no solo le paga lo justo a sus trabajadores, sino que los hace parte de sus utilidades. Yo conozco empresarios berracos, grandes empresarios, que me han dicho: ‘Amaya, no vamos a quebrar nunca por la reforma laboral de Petro’”, agregó el gobernador.