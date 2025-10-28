Suscribirse

Carlos Giménez, representante de EE. UU., cuestionó candidatura de Iván Cepeda y lanzó alerta al país: “Mucho ojo, Colombia”

El congresista recordó un mensaje del senador en el que respalda a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 1:09 a. m.
Carlos Giménez e Iván Cepeda.
El representante Carlos Giménez (izq.) se mostró en contra de la candidatura de Iván Cepeda (der.). | Foto: Getty / SEMANA

Estados Unidos no es ajeno a la situación política y electoral del país. El representante Carlos Giménez, quien ha estado activo con respecto a lo que sucede en Colombia y el Caribe, cuestionó la candidatura de Iván Cepeda porque considera que sería la continuidad del presidente Gustavo Petro.

“Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo, Colombia, que podrían terminar como Venezuela: un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”, dijo en X.

El congresista estadounidense retomó un trino del senador de 2013 en el que respaldaba la elección de Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, aseguró en ese entonces Cepeda.

Horas antes, Giménez había hablado en El Debate de SEMANA, en el que se había referido al presidente Gustavo Petro y lo había relacionado con Nicolás Maduro, pues desde Estados Unidos consideran al dictador venezolano un “narcotraficante y terrorista” por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares.

Contexto: Congresista de Estados Unidos contó en vivo temor que siente con Petro de cara a las elecciones 2026: “Yo le tengo miedo”

“Creemos que lamentablemente el presidente Petro es parte de esta organizaciones que están trabajando juntos para hacernos a nosotros daño”, afirmó Giménez sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton.

Carlos Giménez
Carlos Giménez recordó el mensaje de Iván Cepeda. | Foto: GETTY IMAGES

El congresista cuestionó que Petro puede decir que está en contra del narcotráfico, pero que lo que más pesa son sus discursos en materia internacional, como el que dio en Naciones Unidas cuando dijo que quienes están en la cadena del narcotráfico lo hacen porque son pobres, por lo que para Giménez eso dice mucho de la posición del mandatario.

El congresista cuestionó que esas declaraciones son un insulto a las personas que tienen dificultades económicas pero están en la legalidad, pues estarían trabajando para salir adelante mientras el mandatario justifica a los delincuentes que estarían afectando a los demás ciudadanos con acciones ilegales.

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.
Giménez criticó al presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El presidente Trump ha dicho que basta ya, tiene la fuerzas ahora en el Caribe, lo que es necesario para tomar cualquier acción que él desee tomar. La diferencia entre Colombia y Venezuela es que allá tienen un narcotraficante que está encabezando el gobierno ilegítimo [...]; en Colombia, el presidente Petro es el presidente legítimo, pero eso no quiere decir que lo que está haciendo sea legal y está dañando los intereses de Estados Unidos y la ciudadanía”, señaló el congresista de ese país.

Contexto: Congresista republicano se burló en vivo de Petro por decir que está luchando contra el narcotráfico: “Cree que somos cretinos”

Giménez volvió a referirse en las últimas horas a Maduro y manifestó que luego de que termine esa dictadura harán lo propio con Cuba. “Después de que el régimen de Maduro termine de colapsar, le seguirá la dictadura asesina de Cuba. Ya es hora de que la comunidad internacional se una a Estados Unidos para apoyar al pueblo cubano y oponerse al régimen que lo oprime. Estamos observando y tomando nombres”, dijo.

