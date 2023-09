Catherine Juvinao critica a los congresistas que no irán a trabajar por asistir a la marcha del Gobierno: “Su deber es legislar”

“No solamente los colegas no pueden estar en el afán de irse al aeropuerto, dejando tiradas aquí las plenarias y los debates que hay que dar, sino que tampoco pueden estar pensando en que no se cite mañana por irse a marchar”, indicó.

El deber principal de los congresistas es legislar y controlar: no ausentarse de sesiones para irse a marchar. El gobierno ejecuta políticas públicas: no financia marchas con los impuestos de todos los colombianos. Colombia pide un cambio real: no un cambio de mañas. pic.twitter.com/AfvEadKTwL

“Me parece muy problemático que el Gobierno... No que esté promoviendo marchas, puede promover marchas, puede ser un Gobierno popular, como ellos quieren, ¿pero financiar marchas? Y además, ¿hacerlas una plataforma para sus propios candidatos? Yo dejo constancia de que eso es impresentable, eso es indecente, eso es abusivo. La respuesta no puede ser que Iván Duque también tenía mañas, o es que los gobiernos pasados también lo hacían. El cambio no es de mañas, no puede ser que el cambio sea un cambio de mañas”, manifestó Juvinao.