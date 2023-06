Catherine Juvinao le responde al presidente Petro por calificar de “arribista” a la clase media: es “injusto y peligroso”. Se armó pelea en redes

El presidente Gustavo Petro, desde Francia, en donde adelanta una agenda de trabajo, arremetió con dureza contra la marcha de la oposición que se llevó a cabo el pasado martes 20 de junio en varias ciudades del país.

El mandatario colombiano, en el marco de un evento en el que participó en una universidad de París, en Francia, lanzó varios sablazos en contra de la ‘Marcha de la Mayoría’, como se le denominó, la cual logró llenar la Plaza de Bolívar, en Bogotá, indicando que se trató de una movilización de élites y no de la clase obrera.

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”.

'Marcha de la Mayoría' se llevó a cabo el 20 de junio en varias ciudades del país. Fue masiva en Bogotá - Foto: Oscar Gonzales / SEMANA

Ante sus opiniones, Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, le salió al paso y con cifras le dijo al presidente que no ofendió a la clase media alta, sino a la clase media en general.

“Cerca del 30 % de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde $ 700.000 hasta $ 3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora, que paga impuestos y sostiene parte importante de la economía. ¿Por qué el presidente les califica de arribistas? Injusto y peligroso”.

Cerca del 30% de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde $700.000 hasta $3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora, que paga impuestos y sostiene parte importante de la economía. ¿Por qué el presidente les califica de arribistas? Injusto y peligroso. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 24, 2023

Sin embargo, hubo quienes le respondieron a Juvinao argumentando que su posición iba “contra toda evidencia”.

“Es que va contra toda evidencia creer que incluso un ingreso de 3 millones en Colombia da para entrar en los preceptos de “clase media”. Que acá el Dane diga eso no lo hace realista”, le respondió una usuaria de Twitter identificada como Juliana Malaparte.

Es que va contra toda evidencia creer que incluso un ingreso de 3 millones en Colombia da para entrar en los preceptos de “clase media”. Que acá el Dane diga eso no lo hace realista. — Juliana Malaparte (@JMalaparte) June 24, 2023

Pues la representante no se quedó callada. Inmediatamente le contestó: “Una cosa son las cifras, otra distinta nuestra opinión sobre las cifras. Colombia es un país de ingresos bajos y eso se refleja en sus niveles de estratificación. Por eso es peligroso estigmatizar a la clase media o a empresarios como si fueran un élite oligarca: porque es FALSO”.

Una cosa son las cifras, otra distinta nuestra opinión sobre las cifras. Colombia es un país de ingresos bajos y eso se refleja en sus niveles de estratificación. Por eso es peligroso estigmatizar a la clase media o a empresarios como si fueran un élite oligarca: porque es FALSO. https://t.co/vSUeN80JK3 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 24, 2023

También le respondió a las “barras bravas” que la cuestionaron: “Las barras bravas no conocen las cifras del Dane. Debe ser por eso que se refieren a la clase media como arribista y a los empresarios como esclavistas: no se han enterado que la clase media arranca en $ 700mil al mes y que el 90 % de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas.

Las barras bravas no conocen las cifras del DANE. Debe ser por eso que se refieren a la clase media como arribista y a los empresarios como esclavistas: no se han enterado que la clase media arranca en $700mil al mes y que el 90% de las empresas en 🇨🇴 son pequeñas y medianas. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 24, 2023

Inclusive, mandó a unos cuantos a “leerse” el informe del Dane frente al tema.

“La soberbia nubla la razón”, le dicen al presidente Petro

Miles de colombianos alzaron su voz esta semana en medio de las marchas convocadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales se realizaron sin ningún tipo de problema en las principales ciudades del país.

Pese a la gran participación ciudadana que hubo, el jefe de Estado aseguró que en su cuenta oficial de Twitter que los manifestantes no alcanzaron a llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá. Asimismo, este viernes volvió a restarles importancia en medio de viaje por Europa.

“A las marchas no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas”, manifestó Petro.

'Marcha de la Mayoría' en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro - Foto: Guillermo Torres /Semana

Estas declaraciones provocaron una lluvia de críticas y varios líderes de la oposición lo cuestionaron en las diferentes redes sociales. Uno de los primeros en responderle al mandatario fue el abogado Daniel Briceño, quien aseguró que la soberbia lo están nublando.

“El presidente Gustavo Petro dice que quienes salieron a marchar en su contra fue: ‘una clase media arribista muy parecida a la que salió con armas en 1851′. Terrible ataque. La soberbia nubla la razón”, escribió el jurista en su cuenta de Twitter.