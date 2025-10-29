Paro nacional de Fecode del 30 de octubre: horarios de marchas, manifestaciones y puntos de concentración

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) tiene previsto un paro nacional de 24 horas este jueves, 30 de octubre, en diferentes ciudades capitales del país.

Esta jornada nacional se convoca en medio de un año marcado por tensiones entre Fecode y el Gobierno nacional, especialmente por los retrasos en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio y las discusiones sobre la sostenibilidad del Fondo de Prestaciones Sociales.

La principal concentración se realizará en Bogotá, donde las marchas comenzarán a las 9:00 a. m., desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Otras ciudades

Medellín

Lugar: Adida Asociación de Institutores de Antioquia, calle 57 # 42-70.

Hora: 10:00 a. m.

Caquetá

Lugar: Polideportivo de Versalles

Hora: 9:00 a. m.

Barranquilla

Lugar: Universidad del Atlántico

Hora: 8:30 a. m.

Santa Marta

Lugar: Liceo Celedón

Hora: 8:00 a. m.

Bucaramanga

Lugar: Parque Santander - Fiduprevisora

Hora: 9:00 a. m.

Armenia

Lugar: Plaza de Bolívar

Hora: 7:30 a. m.

Cúcuta

Lugar: Parque Simón Bolívar

Hora: 8:00 a. m.

Ibagué

Lugar: Casa del maestro

Hora: 8:00 a. m.

Montería

Lugar: Fomag, calle 24 carrera 12

Hora: 8:00 a. m.

Algunas de las razones de esta gran movilización están centradas en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la defensa de la Ley 91 de 1989 y la estabilización del sistema de salud del magisterio, entre otras: