Nación

Paro nacional de Fecode del 30 de octubre: horarios de marchas, manifestaciones y puntos de concentración

Las concentraciones se llevarán a cabo en diferentes ciudades capitales del territorio nacional.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 9:13 p. m.
Paro de Fecode.
Paro de Fecode. | Foto: Mariano Vimos / Colprensa

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) tiene previsto un paro nacional de 24 horas este jueves, 30 de octubre, en diferentes ciudades capitales del país.

Esta jornada nacional se convoca en medio de un año marcado por tensiones entre Fecode y el Gobierno nacional, especialmente por los retrasos en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio y las discusiones sobre la sostenibilidad del Fondo de Prestaciones Sociales.

Contexto: Prográmese: marchas en Bogotá del 29 al 31 de octubre

La principal concentración se realizará en Bogotá, donde las marchas comenzarán a las 9:00 a. m., desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Otras ciudades

Medellín

  • Lugar: Adida Asociación de Institutores de Antioquia, calle 57 # 42-70.
  • Hora: 10:00 a. m.

Caquetá

  • Lugar: Polideportivo de Versalles
  • Hora: 9:00 a. m.

Barranquilla

  • Lugar: Universidad del Atlántico
  • Hora: 8:30 a. m.
Protestas de Fecode en Bogotá
Protestas de Fecode en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Santa Marta

  • Lugar: Liceo Celedón
  • Hora: 8:00 a. m.

Bucaramanga

  • Lugar: Parque Santander - Fiduprevisora
  • Hora: 9:00 a. m.

Armenia

  • Lugar: Plaza de Bolívar
  • Hora: 7:30 a. m.

Cúcuta

  • Lugar: Parque Simón Bolívar
  • Hora: 8:00 a. m.

Ibagué

  • Lugar: Casa del maestro
  • Hora: 8:00 a. m.

Montería

Lugar: Fomag, calle 24 carrera 12

  • Hora: 8:00 a. m.

Algunas de las razones de esta gran movilización están centradas en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la defensa de la Ley 91 de 1989 y la estabilización del sistema de salud del magisterio, entre otras:

  • Por el derecho a la salud digna y oportuna, y la materialización del Acuerdo 03 de 2024.
  • Por la radicación del proyecto de ley orgánica que materialice la reforma al SGP, conquistada después de 22 años de lucha, a través de los consensos necesarios.
  • En defensa de la Ley 91 de 1989.
  • Por el fortalecimiento del FOMAG.
  • Estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y SST.
  • Respeto de los prestadores al manual tarifario que garantice la sostenibilidad del FOMAG.

