César Gaviria hace cruda radiografía de la paz total: dice que Petro fracasó y pide que deje de estar “arrastrando al país hacia el abismo”

El jefe del liberalismo y expresidente de Colombia, César Gaviria, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por la situación de orden público en Colombia.

El exmandatario publicó un escrito donde hace un resumen de todo lo que ha pasado en los últimos años con la llamada paz total y le pide a Petro que reconozca la incapacidad para sacar adelante esa propuesta que hizo en campaña.

Las críticas de Gaviria llegan en medio de la expansión de los grupos criminales y del plan pistola que se está adelantando contra los integrantes de la fuerza pública.

“¿Qué clase de liderazgo permite que el “plan pistola” del Clan del Golfo asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Que están muertos? ¿Que los informes no mienten? ¿Que el Estado ya no tiene control territorial?“, fueron algunas de las preguntas que le lanzó Gaviria a Petro.

Para Gaviria la realidad es que el Gobierno Petro no logró consolidar una política de paz y sencillamente se dedicó a abrir mesas de diálogo con todos los grupos criminales sin tener reglas claras de juego.

“La paz total no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista. Delegar su implementación en tres entidades —la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación— ha resultado ser un desastre. Ninguna tiene capacidad operativa, ninguna cuenta con presencia efectiva en los territorios críticos, ninguna articula una estrategia integral", reiteró.

Además, cuestiona el trabajo de Otty Patiño al frente de la oficina del Alto Comisionado de Paz y el papel que ha tenido el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación.

César Gaviria y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

“Colombia firmó en 2016 uno de los acuerdos de paz más ambiciosos del mundo. Pero hoy, el Acuerdo con las FARC está en coma inducido. El propio presidente lo confesó en Naciones Unidas: “Colombia no quiere cumplirlo”. Lo que no dijo es que esa decisión es política, no nacional. Es suya. El gobierno ha preferido apostarle a la “Paz Total”, una iniciativa paralela, sin conexión real con el Acuerdo de La Habana, y que en lugar de reforzarlo, lo sabotea desde adentro", señaló Gaviria.

Aunque son varios departamentos en los que la situación de orden público está fuera de control, Gaviria puso como ejemplo la región del Catatumbo, donde más de 60 personas fueron asesinadas por parte del ELN en sus disputas con las disidencias de las Farc. Allí indica que el desplazamiento que se ha presentado es enorme y que el reclutamiento se duplicó, por lo que cuestionó la “débil” respuesta del Gobierno Petro.

“Lo que ocurre en el Catatumbo y en muchas regiones del país es responsabilidad directa del abandono del Estado”, advirtió Gaviria.

Agregó: “La política de ceses al fuego ha sido una herramienta de debilitamiento de la Fuerza Pública. Los soldados y policías no pueden operar, mientras los grupos ilegales aprovechan para rearmarse, ocupar territorios y consolidar economías ilícitas. No hay verificación eficaz. No hay consecuencias por incumplimientos. No hay liderazgo. Cada cese unilateral sin condiciones ha sido un cheque en blanco al crimen organizado”.

Los grupos criminales han venido expandiéndose por el territorio nacional desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. | Foto: Getty Images

Para el jefe del liberalismo la situación es compleja en todo el territorio nacional y los 23 paros armados que se han hecho en este año son la muestra de que la situación está fuera de control.

“Las carreteras están bloqueadas. Las escuelas, cerradas. Las comunidades, atrapadas. El transporte intermunicipal, paralizado. Las bandas criminales imponen su ley, cobran “impuestos”, secuestran, reclutan, extorsionan. El Estado brilla por su ausencia. Y en lugar de enviar helicópteros, aviones o refuerzos, el gobierno se limita a organizar manifestaciones, prepagas y a negar la gravedad de la situación", dijo.

En la carta abierta, Gaviria le recuerda a Petro que el fracaso que se está presentando es responsabilidad suya y que no puede culpar a los demás por lo poco que ha hecho en materia de orden público.

“La paz total ha sido, en la práctica, una política de permisividad con estructuras armadas, una renuncia a la soberanía estatal y una trampa discursiva para ganar tiempo. Ni paz, ni total. Ni estrategia, ni justicia. Ni autoridad, ni resultados”.

Para el expresidente todo el país está cansado de lo que viene ocurriendo y las comunidades están bajo las órdenes de los grupos criminales. Además, señala que la fuerza pública está abandonada y que el Gobierno Petro no actúa.

“Señor presidente Petro: gobernar no es declamar. No es culpar al pasado ni prometer futuros intangibles. Gobernar es garantizar que los ciudadanos no vivan bajo el yugo del miedo, que la ley no sea letra muerta, que el Estado esté donde más lo necesitan. La paz no se mendiga. Se construye con firmeza, con institucionalidad, con autoridad legítima. Si no pudo con el verso de la paz total, admítalo. Pero no siga arrastrando al país hacia el abismo”.