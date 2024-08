Claudia López arremete contra Petro por postura frente a elecciones en Venezuela: “Cómplice de Maduro”

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó en las últimas horas que el bloque de países no reconoce la “legitimidad democrática” de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Maduro “seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados”, dijo Borrell al final de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

“Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”, agregó el jefe de la diplomacia europea.

Adicionalmente, este viernes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva manifestó que no acepta la victoria de Nicolás Maduro ni de la oposición en los comicios que se llevaron a cabo el 28 de julio. “No acepto su victoria ni la de la oposición. La oposición dice que ganó, pero no tiene pruebas. Estamos exigiendo pruebas. Tienen derecho a que no les guste. Dije que era importante convocar nuevas elecciones”, dijo el mandatario brasileño en una entrevista con un medio local.

“Europa y Brasil no reconocen la elección de Maduro. Petro queda solo y cómplice de Maduro, de un fraude, de la violación sistemática de derechos humanos y detenciones arbitrarias contra demócratas que le ganaron las elecciones limpiamente y contra toda adversidad a un dictador”, dijo López, quien apoyó a Petro en su victoria electoral de 2022 y en los comicios de 2018.

Y agregó: “El presidente electo y legítimo de Venezuela es Edmundo González y Colombia y el mundo entero lo deben reconocer y apoyar. Venezuela eligió la libertad”.

