Claudia López le pidió al Congreso que “hunda” el proyecto de excarcelación masiva

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a lanzar fuertes críticas en contra del proyecto de humanización de penas que presentó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el que se abriría la puerta a una excarcelación masiva de delincuentes y le pidió al Congreso de la República que hunda la iniciativa de ley.

La mandataria local insistió en que no puede aprobarse un proyecto de ley que podría beneficiar a la delincuencia con excarcelaciones masivas. “Por eso pido al Congreso de la República que hunda ese proyecto. Quiero sumar mi voz a la del fiscal general, para que se niegue ese proyecto de ley, y se retome la discusión del proyecto de ley que propuso Bogotá, donde se proponen más centros de reclusión, mejor hechos, y con segundas oportunidades para los victimarios”, señaló.

López recordó el hacinamiento que se registra en las unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá y en las estaciones de policía y advirtió que Bogotá “no negocia con el crimen”. Indicó que hay 3.109 personas privadas de la libertad, que representan un 252 % de hacinamiento. De estas personas, hay 384 condenadas, 2.691 sindicadas, y 34 más con medidas domiciliarias en revisión.

La alcaldesa Claudia López entregó un balance de seguridad en Bogotá en el primer bimestre del año. Si bien casi todos los delitos van a la baja, los homicidios van en aumento. Y ahí aprovechó para hacerle la solicitud al Congreso de la República. - Foto: Alcaldía de Bogotá

“El hacinamiento en las cárceles nacionales se ha reducido a costa de hacinar más las URI y estaciones de policía en las ciudades. Todos los alcaldes de Asocapitales hemos hecho ese llamado de atención”, enfatizó la mandataria de la ciudad, quien dijo que “debemos jugar limpio entre todos”, al señalar que no se debe sobrepasar la capacidad que ya tienen esas instalaciones.

La de este lunes 6 de marzo no es la primera vez que la alcaldesa López se va en contra de este proyecto, de hecho, semanas atrás, López le pidió a la ciudadanía firmar y enviar una petición al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el fin de evitar que se haga efectiva la propuesta de excarcelar delincuentes, darles casa por cárcel u ofrecerles mayores gabelas a quienes violan la ley.

La alcaldesa Claudia López dio a conocer una petición ciudadana contra la impunidad, convocando a la gente para que exprese su desacuerdo frente al proyecto de ley que pretende excarcelar delincuentes - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos, como es su obligación”, señaló López en su momento.

“Esta Alcaldía ha hecho todo lo que está a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. No hemos logrado que 8 de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra Policía en flagrancia no queden libres. Nos dijeron que se necesitaba un cambio en la ley de seguridad ciudadana, se hizo y eso no ha cambiado en nada”, contextualizó la mandataria cuando dio a conocer la petición.

Invito a los ciudadanos a firmar y enviar al Presidente @petrogustavo, a @MinjusticiaCo y a los congresistas esta #PeticiónContraLaImpunidad para rechazar cualquier intención o ley que dé libertad a ladrones y delincuentes sin el cumplimiento de su pena👇🏼https://t.co/CHdXaaQXOC — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 24, 2023

“Quiero alertar a la ciudadanía y pedirle que nos unamos contra la impunidad. Si se aprueba el proyecto de ley del ministro de Justicia, podrían salir impunemente de las cárceles que hay en Bogotá hasta 6.895 delincuentes. Eso no lo va a aceptar esta alcaldesa, no lo va a aceptar la ciudadanía, apreciados amigos del Gobierno Nacional”, enfatizó Claudia López semanas atrás e indicó que esto representa más del 40 % de la población carcelaria en Bogotá.

Fiscal Francisco Barbosa hizo reparos al proyecto de humanización de penas

En el mismo escenario de debate, del proyecto de humanización de las penas, donde el fiscal Francisco Barbosa advirtió de “micos” en el articulado, que incluían beneficios a narcotraficantes y responsables de delitos de lesa humanidad, el jefe del ente acusador pidió proporcionalidad.

Para el fiscal Barbosa, mientras el Gobierno se esfuerza por entregar una serie de beneficios a personas privadas de la libertad, procesadas por graves hechos o incluso que ni siquiera han comparecido ante la justicia, los ciudadanos honestos, que no han cometido delitos, no aparecen en las prioridades.

El fiscal general, Francisco Barbosa, hizo duros reparos frente a la modificación que se pretende hacer al código penal a través del proyecto de humanización de las penas, presentado por el Gobierno nacional, - Foto: Fiscalía

“Hay 49 millones de colombianos que no han cometido delitos, hay 80.000 en las cárceles. Ojo, hay que hacer una proporcionalidad y la proporcionalidad es derechos para los reclusos, derechos para las personas privadas de la libertad, mejorar las cárceles, superar el estado miserable que tienen, pero sin perder de vista que hay millones de colombianos que no han cometido delitos”, dijo el fiscal Barbosa.

La advertencia que hizo el jefe del ente acusador ocurre justo después de reprochar la posibilidad de otorgar detención domiciliaria a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, un escenario que el fiscal calificó de indignante, el solo hecho de pensar que privados de la libertad, bajo esas circunstancias, puedan disfrutar de dichos beneficios.

La advertencia que hizo el jefe del ente acusador ocurre justo después de reprochar la posibilidad de otorgar detención domiciliaria a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. - Foto: Fiscalía

“Porque no le podemos mandar un mensaje al país que un autor de una masacre pueda salir tranquilamente después del cumplimiento de una norma e irse para su casa tranquilamente o a la calle a disfrutar de la vida social, como una persona que no ha cometido delitos”, señaló el fiscal general tras su intervención en el Congreso de la República.