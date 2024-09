Claudia López no tiene límites: hace cuatro meses calificó a Rodolfo Hernández de “corrupto” y ahora habla de su “amistad, trayectoria y vocación de servicio empresarial”

Sin embargo, hace apenas cuatro meses pensaba otra cosa sobre el ingeniero. “Para eso es la segunda vuelta. La Presidencia no se puede quedar vacante. Ustedes, que votaron por Rodolfo Hernández, votaron por un corrupto y ustedes no son corruptos. Ustedes no cohonestan con eso. Yo, como ciudadana, voté por una opción que reivindicó el cambio. Donde la mayoría de la gente, la más excluida, creyó que por primera vez podía ganar la Presidencia. A mí me parece que se lo merecía”, aseguró López, dejando clara su cercanía con el presidente Gustavo Petro, a quien apoyó en esas elecciones por conveniencia política.