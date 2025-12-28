Para este lunes 29 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el plazo para que los partidos y movimientos que van a participar en las consultas presidenciales de marzo de 2026 hagan la respectiva solicitud de anticipos.

El CNE emitió una resolución en la que estableció las condiciones para girar esos recursos.

Lo que busca la constituyente de Petro: un nuevo tribunal constitucional, límites al Congreso, cambios al Banco de la República y beneficios para “los violentos”

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como para los grupos significativos de ciudadanos, que tengan la intención de participar con sus precandidatos en las consultas presidenciales, deberán allegar a más tardar el 29 de diciembre de 2025 la solicitud de anticipo en la ventanilla única del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral”, dice la norma.

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país. Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

Para lograr esos anticipos, según determinó el CNE, los solicitantes deberán adquirir pólizas o tener una garantía bancaria que cubra el monto en caso de no superar la reposición de votos en la jornada electoral.

Además, la resolución también definió que pueden solicitar el correspondiente hasta del 80 % de la financiación estatal a entregar.

Esta cantidad dependerá de la disponibilidad presupuestal y se “calculará su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior para el mismo cargo o corporación”, según el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011.

“El giro de los recursos por concepto de anticipos sólo podrá hacerse de acuerdo con la solicitud a través de los partidos o movimientos políticos. Para el caso de los grupos significativos de ciudadanos el giro de los recursos se realizará a través de la persona natural o jurídica designada por los integrantes del comité inscriptor”, aclaró otra de las resoluciones del CNE, citada por el diario El Tiempo.

Entre las determinaciones del CNE, además, está la fecha límite para recibir las solicitudes de anticipo de los candidatos a las curules de paz (Citrep), que será este lunes, pues el plazo original era el 17 de diciembre, pero habrían llegado pocas peticiones.

“Esta corporación advirtió que el número de solicitudes de anticipo presentadas no resultó proporcional a la cantidad de organizaciones promotoras de listas debidamente inscritas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, explicó el tribunal electoral.

Topes de gastos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió los topes de gastos para los candidatos presidenciales que se presenten en las consultas interpartidistas de marzo de 2026.

De acuerdo con la Resolución 12111 de 2025, el tope será de 50 % del límite de gastos fijados para la primera vuelta presidencial.

En una resolución anterior, la autoridad electoral estableció que el tope de la primera vuelta sería $ 37.110.502.954. De esa manera, lo máximo que se pueden gastas los candidatos presidenciales en consulta es $ 18.555.251.477.

Este monto es incluso mayor al que recibirían los candidatos que pasen a segunda vuelta, dado que el CNE estipuló que el tope para esta etapa será de $ 17.357.787.485.

Además, se definió que la reposición por cada voto será de $ 8.287.

En la Resolución 204 de 2025 se estableció también que el monto de aportes estatales a recibir a título de anticipo para los candidatos a la Presidencia de la República en primera vuelta será de $ 10.104.098.027.