Colombia condenó brutal ataque al aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos: “Que cesen de inmediato”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se mostró consternado tras los recientes ataques atribuidos a la milicia hutí contra Arabia Saudita, especialmente los dirigidos contra aeropuertos y otras instalaciones civiles.

Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita deja 12 muertos y más de 300 heridos

Desde la Cancillería se condenó de manera enérgica estos ataques que se presentaron en las últimas horas en el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, capital de Arabia Saudita, que dejó 12 personas muertas y 309 heridas.

“Colombia rechaza el uso de misiles, drones u otros medios de ataque contra la población civil y la infraestructura esencial saudí”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, al tiempo que recordó el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, que protege a los civiles.

El ataque ocurrió el sábado 10 de octubre en el aeropuerto internacional de Riad, una de las principales terminales aéreas de Arabia Saudita. Entre las víctimas se encuentran 4 ciudadanos saudíes y 8 extranjeros, incluido un estadounidense, según informó la autoridad de aviación civil del país.

“El Gobierno colombiano manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familias, y con el pueblo y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. Asimismo, hace un llamado a que cesen de inmediato los ataques en suelo saudí y a que las partes eviten acciones que agraven la confrontación”, señaló.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, atribuyó el ataque a los hutíes, un movimiento armado respaldado por Irán. Sin embargo, el grupo no había reivindicado el ataque contra el aeropuerto.

Pese a esto, desde Colombia se exhortó a las partes a “privilegiar la vía diplomática, reducir las tensiones y contribuir a una solución política y pacífica del conflicto en Yemen, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto por la soberanía de los Estados”.

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Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que continuarán haciendo seguimiento a la evolución de la situación y reiteró su compromiso con la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional.

Los líderes de la ONU y la Unión Europea también condenaron este domingo el ataque de los combatientes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, al aeropuerto de Riad y advirtieron contra una escalada en el conflicto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “profundamente conmocionado” por el ataque del sábado. “Los ataques a civiles y a la infraestructura civil son una violación del derecho internacional. Estos ataques deben cesar inmediatamente”, dijo en un comunicado.

Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita Foto: Composición Semana/Foto AP / Captura de pantalla redes sociales

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque de “escalada peligrosa” y dijo que el grupo debe detener las operaciones contra objetivos civiles.

“Estos ataques por parte de grupos auxiliares de Irán empujan a la región hacia una espiral de violencia. Desestabilizan infraestructuras cruciales para el transporte mundial y el suministro energético, provocando ondas de choque por todo el mundo”, estimó dirigente europea.