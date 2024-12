Comisión de Acusación: la historia desconocida de cómo Petro logró que la investigación de su campaña siguiera en manos de un aliado político

En cambio, siete votaron en contra: Wilmer Carrillo y Jorge Tamayo, del Partido de la U; Karyme Cotes y María Eugenia Lopera, del Partido Liberal; Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico; Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; y William Aljure, de las víctimas. Katherine Miranda no asistió porque está impedida para atender asuntos de la investigación contra Petro. Tampoco llegó Alirio Uribe.

Otros cinco parlamentarios tampoco asistieron a la sesión, entre ellos, Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien llegó a la sesión, pero a la hora de votar se retiró del recinto. Su voto a favor del investigador de Petro no era necesario. Las mayorías estaban garantizadas.

Manzur es cercano al Gobierno, así diga lo contrario. Resultó salpicado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque, al parecer, se benefició de contratos en la entidad. Como si fuera poco, cuando fue presidente de la Comisión de Acusación, la investigación contra Petro no avanzó.

Quienes votaron a favor de que Alirio Uribe continuara investigando a Petro argumentaron que la pretensión de Christian Garcés no era válida porque él no forma parte del proceso. Para la Comisión, las partes son: el investigado, los tres investigadores y la Procuraduría. El 9 de junio de 2023, el senador Miguel Uribe y los congresistas Juan Espinal y Christian Garcés le pidieron a la procuradora Margarita Cabello que recusara a los parlamentarios petristas que investigan al presidente. No hubo respuesta.