Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió indagación contra Petro tras explosivas cartas de Álvaro Leyva; excanciller declararía

SEMANA conoció que la determinación de abrir indagación contra el primer mandatario la firmaron los congresistas de Cambio Radical, Carlos Cuenca, y del Partido Conservador, Wadith Manzur. Sin embargo, no lo hizo la parlamentaria Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y cercana al presidente Petro.

Los congresistas Cuenca y Manzur consideraron que, si bien el quejoso (Wilson Ruiz) no tiene conocimiento directo de los hechos porque ocurrieron en viajes diplomáticos en el exterior, las cartas de Álvaro Leyva contienen afirmaciones que ameritan verificación porque podrían comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales, la moralidad pública y la idoneidad del jefe de Estado.

El excanciller Álvaro Leyva ha puesto contra las cuerdas al presidente porque, tras su salida del cargo, se ha dedicado a revelar los comportamientos controvertidos del mandatario en sus visitas al exterior. Todo lo ha plasmado en tres explosivas cartas que han sacudido no solo a Colombia , sino a la comunidad internacional.

Desnudó las andanzas de Petro en un viaje a París, Francia, donde —según Leyva— el jefe de Estado se desapareció durante 48 horas; habló de los episodios “vergonzosos” del presidente en un viaje a La Guajira, y otro más en Florencia, Italia. El exministo no ha ahorrado argumentos para afirmar que el presidente tiene problemas de adicción, soledad, depresión y otras patologías.

“Ya no más, presidente Petro. Hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde. El alma de la nación está en pena. Ya se mira y se sufre con angustia el caos moral y político al que usted la ha conducido. No lastimen más a nuestra patria. Benedetti y usted. Y otros abusadores que no es del caso mencionar ahora mismo. Ellos afloran solos”, escribió Leyva.