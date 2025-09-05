Con una bandera de Palestina intentaron sabotear acto de Vicky Dávila en Cúcuta; la respuesta de la precandidata generó sorpresa

Una situación se presentó en pleno acto que estaba liderando la precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El hecho llamó la atención de los asistentes, ya que interrumpió la tranquilidad del evento.

Un grupo de personas intentaron sabotear el evento sacando una bandera de Palestina. En respuesta, Dávila mostró la bandera de Colombia.

En ese encuentro también estaba Liliana Valencia, quien participó en el intento de sabotaje; la mujer fue en su momento jefe de prensa de la vicepresidenta Francia Márquez.

A través de su cuenta personal de X, la precandidata Vicky Dávila reveló detalles de lo sucedido en la Feria del Libro.

“Nos llegaron con agresiones en Cúcuta en la Feria del Libro y respondimos con la bandera de Colombia. Y los ciudadanos se pararon firmes”, posteó.

"Nos llegaron con agresiones en Cúcuta en la Feria del Libro y respondimos con la bandera de Colombia. Y los ciudadanos se pararon firmes"

En otro mensaje expresó: “Estoy en Cúcuta. Allí, en la casa del general Santander conocí a Doña Gloria, vivió en Venezuela y nos contó por qué Petro es Chávez… tenemos que ganar las elecciones con el favor de Dios, juntos recuperamos a Colombia. Miren la historia. Tan tremenda”.

Además, en el video que publicó su Movimiento Valientes, se alertó que se trató de una “agresión”. En el material se puede escuchar a varios de los asistentes pedir que se retiren las personas que mostraron la bandera de Palestina.

Dávila se reunió con la ciudadanía de esa región del país, donde le manifestaron la necesidad de cambiar el rumbo. Además, señalaron que sienten temor por lo que está ocurriendo con el señalado régimen de Nicolás Maduro.

La precandidata presidencial avanza en un recorrido por diferentes regiones, dando a conocer su proyecto para llegar a la Casa de Nariño. También ha recogido las preocupaciones de los ciudadanos sobre las necesidades más básicas que vienen sintiendo.

Por otro lado, en otro trino, Dávila expresó sobre su proyecto: “Yo estuve abajo, sé lo que es nacer como nace la mayoría de colombianos, en la pobreza y en el pueblo. Yo pude romper el círculo de miseria, con amor, talento, trabajo, disciplina y oportunidades”.

Yo estuve abajo, se lo que es nacer como nace la mayoría de colombianos, en la pobreza y en el pueblo. Yo pude romper el círculo de miseria, con amor, talento, trabajo, disciplina y oportunidades.



Eso es lo que quiero hacer por esa Colombia olvidada, llevar oportunidades para…