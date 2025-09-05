Suscribirse

Política

Con una bandera de Palestina intentaron sabotear acto de Vicky Dávila en Cúcuta; la respuesta de la precandidata generó sorpresa

El hecho se registró en la capital de Norte de Santander.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 1:38 a. m.
Vicky Dávila en Cúcuta
Vicky Dávila en Cúcuta. | Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Vicky Dávila

Una situación se presentó en pleno acto que estaba liderando la precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El hecho llamó la atención de los asistentes, ya que interrumpió la tranquilidad del evento.

Un grupo de personas intentaron sabotear el evento sacando una bandera de Palestina. En respuesta, Dávila mostró la bandera de Colombia.

Contexto: “El respeto a las mujeres es innegociable”: Carlos Felipe Córdoba por mensaje en X de Petro contra Vicky Dávila

En ese encuentro también estaba Liliana Valencia, quien participó en el intento de sabotaje; la mujer fue en su momento jefe de prensa de la vicepresidenta Francia Márquez.

Liliana Valencia, quien participó en el intento de sabotaje, fue jefe de prensa de Francia Márquez.
Liliana Valencia, quien participó en el intento de sabotaje, fue jefe de prensa de Francia Márquez. | Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Vicky Dávila

A través de su cuenta personal de X, la precandidata Vicky Dávila reveló detalles de lo sucedido en la Feria del Libro.

“Nos llegaron con agresiones en Cúcuta en la Feria del Libro y respondimos con la bandera de Colombia. Y los ciudadanos se pararon firmes”, posteó.

En otro mensaje expresó: “Estoy en Cúcuta. Allí, en la casa del general Santander conocí a Doña Gloria, vivió en Venezuela y nos contó por qué Petro es Chávez… tenemos que ganar las elecciones con el favor de Dios, juntos recuperamos a Colombia. Miren la historia. Tan tremenda”.

Además, en el video que publicó su Movimiento Valientes, se alertó que se trató de una “agresión”. En el material se puede escuchar a varios de los asistentes pedir que se retiren las personas que mostraron la bandera de Palestina.

Vicky Dávila en Cúcuta
Vicky Dávila en Cúcuta. | Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Vicky Dávila

Dávila se reunió con la ciudadanía de esa región del país, donde le manifestaron la necesidad de cambiar el rumbo. Además, señalaron que sienten temor por lo que está ocurriendo con el señalado régimen de Nicolás Maduro.

La precandidata presidencial avanza en un recorrido por diferentes regiones, dando a conocer su proyecto para llegar a la Casa de Nariño. También ha recogido las preocupaciones de los ciudadanos sobre las necesidades más básicas que vienen sintiendo.

Por otro lado, en otro trino, Dávila expresó sobre su proyecto: “Yo estuve abajo, sé lo que es nacer como nace la mayoría de colombianos, en la pobreza y en el pueblo. Yo pude romper el círculo de miseria, con amor, talento, trabajo, disciplina y oportunidades”.

Contexto: “¿Qué significa el gesto?”: Vicky Dávila, por video de Sandra Ramírez, de Comunes, en el Congreso. Se hizo viral

“Eso es lo que quiero hacer por esa Colombia olvidada, llevar oportunidades para lograr que los más pobres pasen a otro nivel y tengan futuro. Valientes, tenemos futuro y los sueños sí se pueden hacer realidad”, indicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaCúcutaevento

Noticias Destacadas

Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Gustavo Petro, presidente de la República.

“Hay que ser muy bruto”: fuerte crítica de Jota Pe Hernández a Gustavo Petro por el tema de la gasolina

Redacción Semana
Vicky Dávila en Cúcuta

Con una bandera de Palestina intentaron sabotear acto de Vicky Dávila en Cúcuta; la respuesta de la precandidata generó sorpresa

Redacción Semana
César Lorduy y Gustavo Petro.

Le sacaron cuentas a Petro por las “10 millones de toneladas de lechona” en Japón. La publicación se hizo viral

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.