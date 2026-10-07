Concejal Julián Espinosa pide al presidente del Concejo no ejecutar el contrato de lavado de camionetas, tras revelación de SEMANA

SEMANA reveló el pasado martes un contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda y una empresa de lavado de carros denominada VCars, para realizar el lavado de las camionetas de los 45 concejales dos veces al mes y también de hacer el mantenimiento de los carros del Concejo de Bogotá. El contrato, por cerca de 75 millones, tiene una duración hasta diciembre y estaría en ejecución actualmente.

Tras la revelación, varias voces políticas se elevaron para rechazar la iniciativa y pedir que sea reversada y que este contrato no sea ejecutado, pues muchos aseguran que es un gasto suntuoso que el mismo Concejo, además de costear los carros de los concejales, también les pague la lavada a los mismos, cuando eso corresponde a las tareas de la persona que tiene asignada la camioneta.

Un contrato por $75,6 millones contempla el lavado exterior de las camionetas blindadas asignadas por la UNP a los concejales de Bogotá. Foto: SEMANA/ SUMINISTRADO

El concejal Julián Espinosa se pronunció en la mañana de este 7 de septiembre rechazando la idea y haciéndole una petición al presidente del Concejo de Bogotá.

Le pido al presidente del concejo @papoaminCD que no ejecute este contrato para lavar camionetas. La austeridad comienza por casa! Se la he exigido a la administración distrital y desde el concejo debemos actuar igual! — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) October 7, 2026

“Le pido al presidente del concejo Papo Amín que no ejecute este contrato para lavar camionetas. La austeridad comienza por casa! Se la he exigido a la administración distrital y desde el concejo debemos actuar igual”, precisó el concejal.

El contrato para el lavado de camionetas de los concejales genera críticas por el uso de recursos públicos. Varios sectores consideran que este tipo de gastos deberían revisarse en medio de las exigencias de austeridad. Foto: Concejo de Bogotá

Adicional a ello, el funcionario también aprovechó para revelar un contrato de la Secretaría de Seguridad con una reciente compra. Se trata de radios o walkie talkies comprados por un valor de 17 millones de pesos, asegurando que en el mercado estos mismos radios están en un precio de 2 millones de pesos. Estos radios serían destinados para los gestores del orden que están en las calles.

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Aseguró que es importante que se revise el contrato por parte de los entes de control, dado que los precios presentados están elevados cerca de cuatro o cinco veces en el precio original.