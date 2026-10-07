Este es el polémico contrato con el que, entre otros, se podrán lavar las camionetas de los concejales de Bogotá

Una revelación de SEMANA sobre un contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda y un lavadero de carros en Bogotá generó polémica en la corporación. El documento contempla un servicio de lavado dos veces al mes para las camionetas de los concejales, que son asignadas por la UNP, además de un servicio de mantenimiento al parque automotor del Concejo de Bogotá.

Presidente del Concejo de Bogotá se refiere al polémico contrato para lavar las camionetas de los concejales

Tras la polémica, varios cabildantes pidieron un pronunciamiento expreso sobre la situación al presidente de la corporación, ‘Papo’ Amín, quien esta mañana se pronunció y aseguró que no existía tal beneficio, que el contrato era exclusivo para los carros del área administrativa del Concejo y que el beneficio para los concejales era “opcional”.

Aunque el contrato tiene un valor máximo de $75.645 millones, los recursos se pagan únicamente por los servicios efectivamente prestados durante su ejecución. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia

Pese a ello, el contenido del contrato establece expresamente que también contempla dos lavados exteriores al mes para las camionetas asignadas a los concejales.

Estos son algunos de los detalles más importantes del contrato:

El contrato tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo, así como las certificaciones de revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes de los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá.

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El documento establece que los pagos se realizan mensualmente y por los servicios efectivamente prestados, previa presentación de factura y certificación de cumplimiento del supervisor. Es decir, los $75,645 millones son el valor máximo del contrato, que se ejecuta a medida que se prestan los servicios.

En el anexo técnico del contrato aparece un párrafo en el que se incluye a los concejales dentro de los beneficios, pues contempla hasta 45 camionetas blindadas asignadas por la UNP a los cabildantes. Cada vehículo puede recibir hasta dos lavados exteriores al mes.

Si las 45 camionetas estuvieran activas durante todo el contrato, el esquema permitiría hasta 90 lavados exteriores mensuales para los vehículos asignados a concejales, aunque el documento aclara que esta cantidad puede variar. Foto: Getty Images

Eso significa que, si estuvieran activos los 45 vehículos durante todo el contrato, el máximo teórico sería de 90 lavados exteriores mensuales para esos vehículos, aunque el documento aclara que la cantidad puede variar y que se trata de un límite de hasta 45 vehículos.

Una de las dudas que genera este contrato está relacionada con que los vehículos a los que se les presta el servicio no son de propiedad del Concejo, sino que son asignados por la UNP, mientras que, según lo señalado, en la mayoría de las ocasiones es la entidad o los propios concejales quienes se encargan de aspectos como el lavado, los cambios de repuestos y otros servicios de mantenimiento.

El contrato fue solicitado el 9 de enero de 2026, tiene prevista su ejecución desde el 1 de abril y contempla como fecha máxima de terminación el 31 de diciembre de este año. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

Respecto a las fechas del contrato, este se solicitó el 9 de enero de 2026 y tenía previsto iniciar su ejecución el 1 de abril de 2026. Debe terminar, como máximo, el 31 de diciembre de 2026.

El comunicado de la Dirección Administrativa del Concejo:

La Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C. se permite aclarar a la opinión publica la situación planteada en diversos medios de comunicación, en la cual se hace alusión a un contrato de “lavado de camionetas de concejales de la ciudad” en los siguientes términos: El Contrato tiene como objeto el “Mantenimiento preventivo y correctivo y certificaciones de revisión técnico mecánica y de gases contaminantes a los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá.”, es decir que el objeto principal del mismo recae sobre los vehículos que prestan su servicio a los directivos y funcionarios de la Corporación que están en cabeza de la Secretaría de Hacienda Distrital al servicio del Concejo y no para los vehículos de seguridad asignados mediante resolución proferida por la Unidad Nacional de Protección según el nivel de riesgo de cada concejal.

Que este contrato tiene un plazo de ejecución de (9) meses y un valor de $75.645.000 pesos, utilizando la figura en relación con los lavados a una bolsa de monto agotable, es decir que no genera costos fijos, sino según la demanda requerida se va descontando del presupuesto asignado a dicho rubro. Que para los eventuales servicios de lavado de vehículos existe un rubro denominado “Servicio de Limpieza General” por la suma de $10.000.000 de pesos, el cual se enfoca mayoritariamente a la limpieza de los vehículos asignados a los directivos y funcionarios del cabildo distrital, y que opcionalmente presta un servicio de lavado exterior simple a los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a los concejales de Bogotá, el cual se hace según requerimiento.

Que con el fin de aclarar lo anteriormente descrito, durante la ejecución del mismo en la presente vigencia, cinco (5) meses a la fecha, respecto al rubro de lavado solo se ha utilizado el 9.86% del presupuesto disponible, es decir $986.000 pesos, los cuales dan un promedio de $246.000 mensuales, evidenciando que los costos asociados a la limpieza no generan una afectación considerable sobre el valor total, por cuanto la ejecución principal del contrato está enfocada al mantenimiento correctivo, preventivo y certificaciones técnico mecánica y de gases contaminantes a los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá D.C. Otro aspecto a resaltar es que este contrato se viene celebrando en los mismos términos desde vigencias anteriores.

Por último, el contrato surge de una necesidad del área Administrativa de la Corporación y que se le remite a la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual como ordenadora del gasto es quién adelanta la fase precontractual y contractual del mismo.