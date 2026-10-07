Daniel Briceño denuncia que los esquemas de seguridad del Congreso y del Concejo de Bogotá podrían costar casi un billón de pesos

Aunque cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 con las extintas Farc-EP se aseguró que uno de los beneficios sería el desmonte de tantos esquemas de seguridad, la realidad es que esto no ocurrió y, por el contrario, cada día hay más camionetas blindadas.

El Congreso de la República es una de las instituciones que más cuenta con esquemas de seguridad, ya que cada senador y representante a la Cámara cuenta, mínimo, con una camioneta y dos hombres de protección.

No obstante, esa cifra tiene varias variables porque algunos legisladores tienen dos o tres camionetas y pueden llegar a tener hasta ocho escoltas.

Eso depende del estudio de seguridad que se adelanta para cada uno de ellos, examen que siempre aparece automáticamente con riesgo extraordinario. Además, la mayor parte de funcionarios de las dos corporaciones cuentan con camionetas blindadas.

A esto se suma que el Concejo de Bogotá cuenta con 45 camionetas blindadas y a cada una de ellas se les asignan policías de la capital para los esquemas de seguridad.

Por esa razón, el representante a la Cámara Daniel Briceño destapó los costos que estos esquemas de protección generarán para el erario.

“Sobre la discusión de los esquemas de seguridad, solo en 2026 los esquemas de seguridad de los senadores, representantes a la Cámara y concejales de Bogotá le costarán a los colombianos $181.413.400.168”, dijo Briceño.

Agregó: “En 4 años serán 725 mil millones de pesos aproximada. La discusión hay que darla”.

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